Größte Grube der Berglerner Geschichte

Von: Klaus Kuhn

Wie ein Spielzeugauto im Sandkasten wirkt der Bagger mitten in der Baugrube, die entstand, weil der neue Supermarkt mit einer Tiefgarage unterkellert wird. © ; Klaus Kuhn

In Berglern ging man noch nie so tief wie für den Neubau des Supermarkts samt Tiefgarage.

Berglern – Es ist wohl die größte Baugrube in der Geschichte der Gemeinde Berglern: die für den Supermarkt, der das Kernstück des neuen Ortszentrums bilden soll. Für dessen Tiefgarage müssen eine groß dimensionierte Grube ausgehoben und das Fundament gegossen werden. Der Bagger inmitten dieses großen Erdlochs sieht fast aus wie ein Spielzeugfahrzeug.

Das Material, das für die anschließende Verfüllung der Grube verwendet wird, verblieb die ganze Zeit auf der Baustelle. Entstanden ist ein imposanter Haufen neben der Grube.

Hat Berglern jemals schon eine solch große Baustelle gesehen? Bürgermeister Anton Scherer überlegt auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Schule, die könnte ähnliche Dimensionen gehabt haben“, meint er vorsichtig. Aber dann fällt ihm ein, dass die Schulturnhalle ja nach der Schule gebaut worden sei. Überzeugter lautet die Antwort von Altbürgermeister und Ehrenbürger Herbert Knur: „Das ist mit Sicherheit so, dass das die größte Baugrube ist“, sagt er.

Er kann auch erklären, warum er sich so sicher ist: „Das ist ja gar nicht so lange her, dass man in Berglern so in die Tiefe gehen konnte. Das Grundwasser ist ja immer so hoch angestanden. Erst durch die vielen Baumaßnahmen ist die wasserundurchlässige Schicht dermaßen perforiert worden, dass das Grundwasser in tiefere Schichten abgesunken ist.“

Für die Schule und die nur teilunterkellerten Kindergärten habe man nur vergleichsweise kleine Baugruben gehabt, meint Knur.

So bleibt der Supermarkt also konkurrenzlos. Mit dem Projekt wollte der Gemeinderat ein Zeichen für flächensparendes Bauen von Supermärkten setzen. Das Blech kommt zu einem erheblichen Teil unter die Erde, und es wird auch noch zwei Stockwerke über dem Markt geben mit weiterer gewerblicher Nutzung. klk