Investoren liebäugeln mit dem Kratzerwirt

Von Klaus Kuhn schließen

Bereits mehrere Interessenten für den ehemaligen Kratzerwirt haben sich zu Wort gemeldet. Die Gemeinde Berglern will die Entscheidung für einen Investor bis Mitte des Jahres fällen.

Berglern – Der Kratzerwirt hat das Interesse von einigen Investoren geweckt. Jetzt gilt es, wie Berglerns Bürgermeister Anton Scherer in einem Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt, dass der Gemeinderat eine Entscheidung trifft und dafür Referenzobjekte der Bewerber von ähnlichen Projekten begutachten kann.

Unendlich viel Zeit bleibt nicht. „Ich möchte im ersten Halbjahr eine Entscheidung darüber herbeiführen“, sagt Scherer. Diese Festlegung ist neu. Der Bürgermeister sprach davon, dass der Gemeinderat „jetzt wirklich auf die Zielgerade eingebogen“ sei. Er rief aber gleichzeitig das Gremium auf: „Wir wollen uns das schon gut überlegen und nicht den Erstbesten nehmen.“ Darum sei es richtig und wichtig, sich die Referenzobjekte der Kaufinteressierten genau anzuschauen und auch zu hinterfragen.

Zwischenzeitlich ist auf Drängen der Denkmalbehörde auch in ein Notdach investiert worden, um weitere Gebäudeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern.

Die Entscheidung, das Gebäude überhaupt zum Verkauf auszuschreiben, war nicht unumstritten. Die Freien Wähler waren seinerzeit dagegen. „So etwas verkauft man nicht“, wetterte etwa Albert Furtner. Dennoch hat sich die Gemeinde entschieden, das Gebäude auf den Markt zu bringen.

Das Inserat umreißt die Ziele der Gemeinde, die in dem Gebäude öffentlich nutzbare Räume realisiert wissen will. Diese Wünsche haben auch den Preis, den sich die Gemeinde vorstellt, mit bestimmt: 449 000 Euro werden im Exposé genannt für das „Ehemalige Gasthaus in der Nähe von Erding“. Im Bebauungsplan ist festgehalten, dass der Investor einen guten Teil der Räumlichkeiten zur öffentlichen Nutzung bereitstellen muss.

Was in den nächsten vier Monaten entschieden werden muss, ist nicht nur, wer hier die Vorstellungen der Gemeinde am besten umsetzt, sondern auch, ob überhaupt verkauft wird. Diesen Entscheidungsvorbehalt hatte Scherer seinerzeit in den Beschluss schreiben lassen, um einige Gemüter zu besänftigen.

Bei der Entscheidung wird auch der Kaufpreis eine große Rolle spielen. Was sich die Gemeinde wünscht, ist im Bebauungsplan festgeschrieben, der auch einen Investor bindet. „Wohnen, Betreutes Wohnen, Arztpraxen, Gastronomie, Vereine, Kindertagesstätten“ werden als mögliche Nutzungen genannt. Sogar eine Apotheke ist hier mit aufgeführt. Aber das ist schon deshalb veraltet, weil eine solche ja im neuen Supermarkt entstehen soll und dort auch planungsrechtlich gesichert ist.

Scherer zeigt sich zufrieden mit den vorgelegten Vorschlägen. „Da sind wirklich einige spannende Sachen dabei“, sagt er. Und schiebt gleich hinterher: „Wir werden uns die Entscheidung sicher nicht leicht machen.“ (klk)