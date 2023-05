Berglern: Harte Kritik am Landkreis Erding

Von: Klaus Kuhn

Probleme am Erdinger Klinikum seien unter anderem für die gestiegene Kreisumlage verantwortlich, hieß es in der Bürgerversammlung Berglern. Aufgrund dessen hat die Gemeinde ihre Steuern erhöht. Bürger hätten sich gewünscht, dass ein Vertreter des Landkreises nun Rede und Antwort steht und sind enttäuscht, dass niemand erschienen ist. © Hans Seeholzer

Weil kein Vertreter des Landkreises den Weg zu ihrer Bürgerversammlung geschafft hat, sind die Berglerner sauer. Ganztagsbetreuung für Schüler wird notwendig.

Berglern – In der gut besuchten Bürgerversammlung der Gemeinde Berglern am Donnerstag gab es massive Kritik am Landkreis. Die Tatsache, dass dieser keinen Vertreter entsandte, stieß auf Unverständnis. Gleich mehrere Bürger machten ihrem Unmut darüber mit teilweise deutlichen Worten Luft. Es gebe nur eine Bürgerversammlung pro Jahr in Berglern. Da sollte es dem Landkreis doch möglich sein, einen Vertreter zu schicken und die Kreis-Politik zu erläutern.

Die Frage beispielsweise, wie es mit dem Krankenhaus weiter gehen solle, hätte durchaus interessiert, kam es aus einer Ecke. Ein Hintergrund ist die drastisch gestiegene Kreisumlage, die Bürgermeister Anton Scherer in seinem Rechenschaftsbericht unter anderem mit den Problemen am Klinikum begründet hatte. Die gestiegene Kreisumlage gehört zu den Hauptgründen für die massiv gestiegenen Steuern in der Gemeinde.

Scherer antwortete auf den Tadel der Bürger: „Ich habe nur die Entschuldigungen entgegennehmen können, werde das aber durchaus noch anbringen.“

Überhaupt hagelte es Kritik von den Bürgern nahezu ausschließlich zu Dingen, die die Gemeinde fast nicht im Griff hat: Die leidige Problematik mit der maroden Brücke über den Kanal konnte nicht ausbleiben. Dort stehe das Wasser in den Schlaglöchern. Scherer wiederholte hier seine Worte aus der Gemeinderatssitzung, dass frühestens im kommenden Jahr mit einer vernünftigen Reparatur zu rechnen sei.

Die übrigen Bürgerfragen betrafen Verbesserungen bei den Gehwegen oder der Verkehrsführung in den Wohnbereichen. Hier sagte der Bürgermeister eine Prüfung zusammen mit der Polizei zu.

Das Bevölkerungswachstum hat sich in Berglern fortgesetzt, sogar etwas beschleunigt, legte der Bürgermeister dar. Aktuell lebten hier 3189 Menschen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur, ein weiteres Schwerpunktthema in der Bürgerversammlung. Die Kindertageseinrichtungen seien ausgelastet, sagte Scherer. 94 Kinder besuchen das Zwergerlhaus, 23 den Kindergarten die Strolche. 16 Kleine gehen in die Krippe. Die Grundschule ist mit 111 Kindern in sechs Klassen ebenfalls gut ausgelastet.

Die Mittagsbetreuung wird von 24 Schülern besucht. Zusammen mit den 40 Kindern im Hort unterstreicht das nach den Worten des Bürgermeisters die Notwendigkeit einer Ganztagsbetreuung deutlich.

Zum Themenkomplex „kommunale Infrastruktur“ gehört auch der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Dieser entsteht unmittelbar in der Nähe des bereits im Bau befindlichen Einkaufszentrums. Es gibt bereits erste Entwurfsplanungen. Es gibt auch noch keine konkreten Angaben über die zu erwartenden Kosten.

Zwei weitere große Projekte hat die Gemeinde nicht in der Hand: Die Sanierung des Kratzerwirts habe sich als ausgesprochen schwierig herausgestellt. Scherer zeigte Bilder, darunter auch den geplanten Biergarten. Für das Einkaufszentrum gibt es bereits eine Zeitplanung: Bis Mitte Juni soll die Bodenplatte fertig sein. Vier Wochen später sollen die Außenwände des Kellergeschosses errichtet werden, die Kellerdecke wieder vier Wochen später.