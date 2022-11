Berglern feiert Martinsfest mit 400 Gästen

Von Klaus Kuhn schließen

Rund 400 große und kleine Menschen zogen am Donnerstag mit ihren Laternen durch Berglern. Organisiert hatten den Martinsumzug die beiden Kindertageseinrichtungen.

Berglern - Am Parkplatz an der Kirche haben sich rund 400 Kinder und Erwachsene niedergelassen, wo die Veranstalter zuvor einen Kreis aus Bierbänken rund um eine Feuerschale aufgebaut hatten. Es wurde die Legende vom Heiligen Martin aufgeführt, die „Strolche“ gaben ein Singspiel, und die Gruppe „Ton in Ton“ unter der Leitung von Claudia Scharlach begleitete musikalisch.

Im Anschluss drehte der Zug eine Runde über die Hardter Straße und den Feldmaurerweg wieder zum Ausgangspunkt zurück. Für die Verköstigung der Laternenträger und ihrer Eltern engagierten sich die Elternbeiräte der beiden Einrichtungen. Bürgermeister Anton Scherer freute sich in seiner Begrüßung, dass die Teilnehmerzahl derart groß war. Die Freiwillige Feuerwehr Berglern sicherte den großen Zug mit sechs Aktiven.

