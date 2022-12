Berglerns Plan für den Blackout

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Spannende Einblicke ins Berglerner Notfallkonzept gab Tobias Venus (r.), Vizekommandant der Feuerwehr, dem Gemeinderat. Links: Bürgermeister Anton Scherer. © Klaus Kuhn

Schlimme Ereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal, der Krieg in der Ukraine oder zuletzt immer mehr Cyberangriffe lassen umdenken. Die Gemeinde Berglern übernimmt nun eine Vorreiterrolle, zumindest für die meisten Gemeinden im Landkreis, denn die Oberdinger waren, wie berichtet, noch um einiges schneller: Sie hat ein Notfallkonzept für den Blackoutfall erstellt.

Berglern – Als der stellvertretende Kommandant der Berglerner Feuerwehr, Tobias Venus, am Donnerstagabend im Gemeinderat das Papier vorstellte, betonte Bürgermeister Anton Scherer, dass auf gar keinen Fall Panik verbreitet werden solle: „Wir wollen nur was haben, wenn was ist.“

Das Konzept basiert auf den Erfahrungen des Vizekommandanten in seiner Eigenschaft auch als Berufsfeuerwehrmann und Freiwilliger beim Moosburger Verein Navis, der bekanntlich bei der Flutkatastrophe im Ahrtal dabei war.

Das Konzept trifft Aussagen darüber, wer im Ernstfall im Führungsstab sitzt, wer welche Aufgaben zu übernehmen hat. Scherer, die beiden Vizebürgermeister, Kommandant und Stellvertreter der Feuerwehr sowie der eine oder andere Gemeinderat hätten in diesem Fall die Verantwortung. Dazu kämen dann der Bauhofleiter und je nach Lage Fachberater.

Für Venus ganz besonders wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit, also die schnellstmögliche Alarmierung der Bürger. Zudem sollten Notunterkünfte vordefiniert werden. Hier nannte Venus die Schule, das Sportheim und den Kindergarten. Für jede dieser Unterkünfte wäre dann ein Leiter zu bestellen.

Die Gemeinde hat, wie berichtet, vorgebaut, was die Ausrüstung der Feuerwehr angeht, und ein leistungsfähiges Notstromaggregat beschafft. Am Kinderhaus Die Strolche ist eine Möglichkeit zur Einspeisung bereits vorgerüstet. Technisch wäre die Feuerwehr in der Lage, den gesamten Schulkomplex zu versorgen, eine Möglichkeit zur Einspeisung ist dem Papier zufolge in Arbeit. Eine weitere Einspeisemöglichkeit sollte laut Venus am Sportheim vorgesehen werden. Der Grund dafür: „Da ist eine Großküche, mit der Menschen, die beispielsweise in der Schule untergebracht sind, versorgt werden könnten.“ Eine solche Einspeisungsmöglichkeit gebe es an diesem Gebäude nicht.

In der kurzen Beratung wurden auch Schwächen bei der bisherigen Planung deutlich. So konzentrieren sich die möglichen Notunterkünfte auf einen Bereich der Gemeinde. Sollte dieser von der Katastrophe betroffen sein, würden schlagartig alle genannten Möglichkeiten entfallen. Das Problem: Woanders hat die Gemeinde keine eigenen Gebäude. Scherer betonte aber, dass dieses Problem erkannt sei.

Ein Abstimmungsgespräch auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaft hat aus Zeitgründen noch nicht stattfinden können, und vom Landkreis wird zu diesem Thema noch ein Papier erwartet. Auch darüber informierte Scherer auf Nachfrage aus dem Gremium. Unter den interessierten Zuhörern war auch der zuständige Referent im Markt Wartenberg, Franz Ganslmaier.

Das Papier aus dem Kommandantenbüro des Feuerwehrgerätehauses ist noch nicht vollständig. Darum gab es nichts zu beschließen. Es ging erst mal nur um einen Sachstandsbericht. Venus bekam aber für seine Vorarbeit, die er in seiner Freizeit geleistet hatte, freundlichen Beifall.