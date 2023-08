Berglern: Rewe ist voll im Zeitplan

Von: Klaus Kuhn

Einige Wände stehen schon: Der Berglerner Rewe nimmt langsam Form an. Vorne entstehen Bäckerei und Metzgerei. © Klaus Kuhn 2019

Das Großprojekt Supermarkt in Berglern ist nicht nur im Zeitplan, Investor Adrian Scharl rechnet sich sogar Chancen aus, zumindest den Rohbau etwas früher als geplant abschließen zu können. Bei einem Besuch auf der Rewe-Baustelle zusammen mit Bürgermeister Anton Scherer ging der Unternehmer ins Detail: „Mitte September wollen wir die Decke vom Erdgeschoss gießen“, berichtete Scharl.

Berglern – Die vorbereitenden Arbeiten in einigen Teilen des 70 Meter langen Gebäudes sind bereits im Gange. Die Tiefgarage ist noch ein Meer aus Stützen, die letzten Wandabschnitte entlang des Fahrradwegs werden in diesen Tagen betoniert. 35 Meter hoch ist der Kran, der Ausleger ist so lang wie das Gebäude. Damit werden die schweren Schalungselemente in Position gebracht.

Selbst jetzt, in der Ferienzeit, sind rund 20 Arbeiter gleichzeitig auf der Baustelle. „Da ist schon eine gewaltige Logistik dahinter“, so Scharl, der dazu auf die großen Mengen bereits angelieferten Baumaterials verwies.

Tatsächlich sind die schweren Träger bereits da, Baustahl in allen Formen liegt bereit. Scharl dazu: „Es ist mir lieber, wenn das Material hier liegt, dann ist es ganz sicher verfügbar, wenn es gebraucht wird.“ Einiges, das man aus dem Supermarkt kennt, kann man zumindest mit geschultem Auge bereits an der Baustelle „ablesen“: Die Aussparungen in der Betonwand etwa für die Leergutannahme dürften Laien wohl nicht sofort erkennen, genauso wenig wie die bereits vorgerüsteten Infrastrukturen für die Metzgerei und die Bäckerei.

Das Erdgeschoss ist komplett vermietet. Scharl berichtete, dass Rewe mit einem Bäcker einig geworden sei. Auch der Metzger stehe schon fest. Namen wollte er allerdings noch nicht nennen, das sei Sache von Rewe.

Die Vorbereitungen für den Glasfaseranschluss seien bereits getroffen, alle Teile des Gebäudes barrierefrei erschlossen. Zwei Treppenhäuser, zwei Aufzüge, alles das gehöre zum Gebäudekonzept. 103 Parkplätze außen, teilweise auch auf versickerungsfähigem Untergrund, dazu 30 Parkplätze in der Tiefgarage für Angestellte werden zur Verfügung stehen. Die Parkplätze sind größer, als die Vorschrift als Mindestmaß vorsieht, was Scharl als besonders angenehm ansieht: „Es muss ja wirklich nicht sein, dass man mit dem Einkaufswagen ein daneben stehendes Auto anfährt und beschädigt.“ Vorgesehen sind auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Einzig im ersten Obergeschoss ist noch eine Gewerbeeinheit frei. Da sollte etwas rein, was Berglern wirklich brauche, beispielsweise einen Friseur. Die Suche läuft noch.

Scharl wollte auf Nachfrage noch keinen Zeitpunkt für die Eröffnung nennen, er meinte aber, dass dann ganz sicher groß gefeiert werde. Bisher sei die Baustelle vollkommen unfallfrei verlaufen. Scharl verspricht sich für Berglern eine Steigerung der Lebensqualität, unter anderem auch dadurch, dass für die Bäckerei ein Freisitz vorgesehen sei. Wo genau, das konnte er bei dem Besichtigungstermin auch schon vorzeigen.

Sowohl Scharl als auch Scherer war der Hinweis auf die Erschließung für Radfahrer wichtig. Von der Radfahrerbrücke über den Kanal her soll das Gelände gut erreichbar sein. Dort sollen auch für Radler Infrastrukturen geschaffen werden.