Spatenstich für Berglerner Rewe - Ärger um Schleichwege und Umleitungsbeschilderung

Supermarkt, Boardinghaus, Bank, Friseur – Apotheker steht fest

Von Klaus Kuhn

Boardinghaus, Bäcker, Bank, Friseur. Der Rewe-Bau, für den nun der Spatenstich in Berglern erfolgt ist, hat viel zu bieten. Für Ärger sorgt jedoch die Vollsperrung.

Berglern – Es war „nur“ der erste Spatenstich für die Verkehrserschließung für den Rewe in Berglern, aber der weckte bei Bürgermeister Anton Scherer schon freudige Erwartungen auf weitere Festivitäten. Er zählte schon mal auf: „Spatenstich Hochbau, Richtfest, Einweihung.“ In der Tat konnte sich das Event am Freitag auf der Baustelle sehen lassen: Die Liste derer, die Investor Adrian Scharl begrüßte, war lang, und die Reihe der Spaten, die für den offiziellen Spatenstich in einen eigens aufgeworfenen langen Sandhaufen gesteckt worden waren, war es auch.

Aber erst gab es Fakten zur Baugeschichte, wobei Scharl einen Namen herausstellte: Vizebürgermeister Otmar Lerch. Den nannte er ausdrücklich als denjenigen, der das ganze Projekt ins Rollen gebracht habe. Im Fußball würde es heißen: „Nach Vorarbeit von….“ Und der war Daniel Helmecke. Die beiden hatten laut Scharl sein Unternehmen, zunächst seine Eltern, ins Spiel gebracht. Das war deutlich vor der vergangenen Kommunalwahl. Im Dezember 2020 sei dann die Konzeptvergabe gewesen. Penny habe erst ab- und dann wieder zugesagt, aber letztlich habe man vermelden können: „Rewe kommt!“

Scharl, dem seine Eltern zwischenzeitlich das Projekt übergeben hatten, erzählte: „Es sind enorme Unterlagen eingereicht worden.“ Der Gemeinderat wollte ja auch einiges: Bäcker, Apotheke, Bank, Friseur. Es wurde der Projektname „Berglerner Einkaufszentrum“ entwickelt, und das sieht so aus: 1200 Quadratmeter für den Vollsortimenter, 110 Quadratmeter für die Apotheke, dazu eine SB-Stelle der Raiffeisenbank. Scharl nahm seine Schwiegermutter als Beispiel für eine Kundin und zitierte Bank-Chef Christian Berther mit den Worten: „Ja, wenn es für die Schwiegermutter ist, dann machen wir auch einen Kontoauszugsdrucker rein.“ Da gab es Gelächter, ganz im Gegensatz zum Ärger wegen des aktuellen Schleichverkehrs infolge der Vollsperrung (siehe Bericht in Infobox).

Ärger um Schleichwege und Umleitungsbeschilderung Berglern – Die Wartenberger Straße in Berglern ist seit Montag wegen der Arbeiten an der Erschließung des Gebiets für den Rewe-Supermarkt und den neuen Ortskern für knapp drei Monate komplett gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist zwar ausgeschildert, funktioniert aber nach übereinstimmenden Berichten von Bürgermeister Anton Scherer und mehreren Gemeinderäten in der Ratssitzung am Donnerstagabend überhaupt nicht richtig. Robert Krieger war der erste, der das Thema anging, von einem gewaltigen Schleichverkehr auf den Wohnstraßen sprach und auch davon, dass die ausgeschilderten Tonnagebeschränkungen regelmäßig missachtet würden. So könne das auf keinen Fall weitergehen, meinte er und berichtete sogar schon von kaputtgefahrenen Mülltonnen. „Es dauert nicht mehr lange, dann haben wir die ersten Schäden“, sagte Krieger. Die benutzten Straßen – er nannte den Schleichweg über die Hardter Straße und den Feldmauerweg – seien für eine solche Verkehrsbelastung gar nicht gebaut.

Simon Oberhofer monierte die Beschilderung der Umleitungsstrecken und bezeichnete sie als Witz. Die ersten Vermutungen, dass das nur ortskundige Einheimische sind, die irgendwie einen Weg um die gesperrte Straße herum suchen und auch finden – teilweise auch über für den Autoverkehr gesperrte Radwege –, wurden anhand der auswärtigen Kennzeichen widerlegt. Hierfür gibt es auch bereits erste Fotobeweise, und Navigationsgeräte wurden vom Gemeinderat als eine Ursache für den Schleichverkehr ins Visier genommen.

Bürgermeister Scherer wies Verantwortung der Gemeinde für diese Situation energisch zurück, schließlich handle es sich um eine Kreisstraße, und darum seien auch der Kreis und die angeschlossenen Behörden dafür verantwortlich. Richtig sei, dass es einen gewaltigen Verbesserungsbedarf bei der Ausschilderung der Umleitungsstrecke gebe. Scherer berichtete, hier bereits tätig geworden zu sein. Es gebe auch schon entsprechende Zusagen seitens des Landkreises. Bereits am Mittwoch hatte es auch im Marktrat Kritik an der Umleitungsausschilderung in Wartenberg gegeben.

Scherer hofft, dass die Änderungen bald umgesetzt und Erfolg haben werden. Zugleich habe er sich bereits mit der Polizei in Verbindung gesetzt, und diese habe verstärkte Kontrollen zugesagt. Gleichwohl wollte er in diesem Zusammenhang nicht vergessen wissen, dass es sich um eine Investition handle, die für die Zukunft der Gemeinde Berglern wichtig sei. Das seien jetzt eben mal ein paar harte Wochen, durch die man müsse. Grundsätzlich aber bezeichnete er die Beschwerden aus der Bürgerschaft, die nun von den Gemeinderäten angesprochen worden sind, als in allen Fällen begründet. klk



Im ersten Obergeschoss werden Büroeinheiten vermietet, im zweiten entsteht ein Boardinghaus mit 21 Einheiten, und das dritte Obergeschoss bezieht der Unternehmer selbst mit seinen Büros. Zur Presse sagte Scharl, dass der Mietvertrag für die Apotheke kürzlich unterschrieben worden ist. Es wird die fünfte Filiale der Apothekerfamilie Ochsner aus Erding. Voraussichtlich werde sie kurz und knapp „Ochsner-Apotheke im BEZ“ heißen.

Laut Scharl war es gar nicht so einfach, den Wunsch nach einer Apotheke zu erfüllen: „Ich habe jeden angerufen, der Google so eingefallen ist“, beschrieb er seine Markterkundung. Die Apotheke hatte Planer Franz Pezold allerdings in den Bebauungsplan geschrieben, da konnte Scharl nicht mehr aus.

Grußworte gab es von Vizelandrat Franz Hofstetter, der Bürgermeister und Rat bescheinigte: „Alles richtig gemacht.“ Dazu wurde Scherer genauer: Es sei richtig gewesen, eben keinen Standard-Flachbau eines Discounters hinzustellen. Er dankte dem Gemeinderat für die Beharrlichkeit in diesem Punkt. Und nebenbei: Es wird auch ein öffentliches Klohäusl in diesem Neubau geben, so dass auch dieses alte Thema als erledigt gelten darf.

Klaus Kuhn