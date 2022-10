Sieben Kinder gehen leer aus

Intensive Personalsuche in Berglern: Ohne solches kann die Gemeinde neue Kindergärten bauen, so viel sie will, es wird nichts nützen. © Klaus Kuhn

Der Berglerner Kindergarten gerät unerwartet schnell an Kapazitätsgrenzen. Die Gemeinde muss nun neue Betreuungsplätze aus dem Hut zaubern.

Berglern – Die Gemeinde Berglern muss nun doch schnellstens dafür sorgen, dass Kindergartenplätze geschaffen werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung einstimmig die Verwaltung ermächtigt, sich auf die Suche nach einem Fachplaner zu machen und diesen auch mit der Grundlagenermittlung und Vorplanung zu beauftragen.

Die Mittel dafür in Höhe von 20000 Euro waren im Haushalt schon eingestellt worden. Gerechnet hatte dennoch niemand damit, dass das so schnell nötig werden würde. Schließlich hatte die Gemeinde vor nicht allzu langer Zeit eine Bedarfsplanung in Auftrag gegeben und auch erhalten. Danach sah es zunächst so aus, dass die Gemeinde ganz gut aufgestellt ist.

Dass diese Analyse so schnell Makulatur wurde, ärgerte auch Bürgermeister Anton Scherer, der in der öffentlichen Sitzung formulierte: „Ich bin sehr enttäuscht.“ Markus Geier (FWG) hatte vor diesem Hintergrund den Sinn solcher Prognosen in Frage gestellt.

Sieben Kinder können derzeit nicht betreut werden. Jetzt, da die Anmeldezahlen vorliegen, sei dieser Fehlbedarf herausgekommen, sagte Scherer. Eine neue Einrichtung aus dem Boden zu stampfen, scheidet für Bürgermeister und Verwaltung aus. „Dann brauchen wir das Doppelte an Personal.“ Es werde nur über eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung gehen, so der erste Bürgermeister.

Auch die immer wieder realisierte Möglichkeit eines Waldkindergartens funktioniere in Berglern nicht. Der Gemeinderat sah das wohl ein, machte sich aber auch Sorgen, weil die Gemeinde zwar bauen könne, aber ohne das Fachpersonal werde sie auch da nicht weit kommen, so die einhellige Meinung.

Wie berichtet, ist die Gemeinde auch über große Bauzaunbanner auf die Suche nach Personal für die Kindertageseinrichtungen gegangen. Der Erfolg ist bisher ausgeblieben.

125 Betreuungsplätze gibt es aktuell in der Gemeinde Berglern, wie Scherer auf Nachfrage von Markus Geier berichtete. Mit einer Erweiterung der bestehenden Einrichtung könne man auf bereits vorhandene Infrastrukturen zurückgreifen. Mehr mochte in dieser Phase auch der erste Bürgermeister nicht sagen.

In der Sitzung wurde zudem öffentlich, dass auch angesichts des Personalmangels im Gemeinderat über eine externe Trägerschaft für die kommunale Einrichtung nachgedacht wird. Doch Bürgermeister Anton Scherer wollte davon im Gespräch mit unserer Zeitung aktuell noch gar nichts wissen. „Das ist kein Thema im Moment.“

Der Kindergarten in der Gemeinde ist noch nicht so alt. Da geht es den Berglernern wie den Langenpreisingern, denn der Architekt, der den Kindergarten geplant hat, hat ein Mitspracherecht, wenn es um bauliche Erweiterungen geht. Das geht aus dem Urhebergesetz hervor. Ganz frei in der Entscheidung ist die Gemeinde also nicht. Scherer warnte zwar vor einem „Schnellschuss“, muss das Projekt aber dennoch enorm forcieren: „Das wird eh sportlich bis zum nächsten Kindergartenjahr.“

VON KLAUS KUHN

