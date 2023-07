Berglerner Bürgerliste: „Wir stehen gar nicht schlecht da“

Von: Klaus Kuhn

Auf der Liste von Bürgermeister Anton Scherer (l.) standen viele Punkte. Er referierte vor der Berglerner Bürgerliste. © Klaus Kuhn

Berglerner Bürgerliste zieht Bilanz. Die Gruppierung blickt zufrieden auf ihre Erfolgsgeschichte seit der Gründung zurück. Bürgermeister Anton Scherer gibt sich selbstbewusst, was anstehende Themen angeht.

Berglern – Die Berglerner Bürgerliste (BBL) gibt sich zur Halbzeit der Wahlperiode selbstbewusst. Bei einer ausgezeichnet besuchten Veranstaltung, bei dem es um einen „gemütlichen Austausch“ gehen sollte, gab es auch eine Zwischenbilanz, bei der die mit fünf Gemeinderäten plus Bürgermeister Anton Scherer stärkste Gruppierung im Gemeinderat eine Positionsbestimmung vornahm.

Robert Krieger ist aktuell der Fraktionssprecher. Gegründet 2007 mit Konrad Huber als Vorsitzendem ist man seit 2008 im Gemeinderat, seit 2014 als nicht eingetragener Verein. 2018 übernahm Scherer den Vorsitz von Huber. 46 Mitglieder hat die Gruppierung aktuell, Tendenz steigend. Bei der jüngsten Kommunalwahl hatte die BBL gewaltig an Wählerstimmen zugelegt und hätte um ein Haar sechs Sitze plus Bürgermeister im Gemeinderat erreicht.

Bürgermeister Scherer betonte in der Versammlung die regelmäßig durchgeführten gesellschaftlichen Veranstaltungen zu aktuellen Themen. In seinem Vortrag hielt Scherer sich an das für die vielen Gäste ausgelegte Wahlprogramm von vor drei Jahren.

„Kindergärten sind ein Dauerthema“, meinte er und erinnerte an die intensiven Bemühungen, Fachpersonal zu bekommen. Dabei sparte er aber nicht mit Kritik auch am Freistaat Bayern: „Das wird von oben nach unten delegiert. Da wirst du im Großen und Ganzen allein gelassen.“ Dass beispielsweise Erding Zulagen zahlen dürfe, Berglern aber nicht, ließ er ebenfalls nicht aus.

Die Schule sei voll digitalisiert. „Wir haben noch eine Pausenhofsanierung vor der Brust“, blickte der Bürgermeister zähneknirschend in die Zukunft.

Beim leidigen Dauerbrenner „dritte Startbahn“ werde man „Haltung bewahren“, gab Scherer sich kämpferisch. Die BBL zeigte sich entschlossen, die Bürgerinitiative unterstützen zu wollen. Ende des Monats soll offiziell ein Brief an die CSU-Staatsministerin und Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf rausgehen, mit der Bitte um eine klare Position, so der Bürgermeister.

Beim Thema Gewerbeförderung konnte Scherer auftrumpfen: Der Supermarkt sei ein „historisches Projekt“, zumal dort auch Bank-Dienstleistungen erbracht werden könnten. „Wir haben keine Geldautomaten mehr im Ort“ sagte er zur aktuellen Lage, die sich durch den Supermarkt glimpflich ändern werde.

Am meisten Wortmeldungen gab es zum Thema Kratzerwirt und dessen Verkauf. Die meisten Gäste äußerten sich zufrieden über die Entscheidung. Es kursierten Bilder von der Baustelle, die deutlich machen, dass die zunächst angedachten sechs oder sieben Millionen Euro für die Sanierung mit einiger Sicherheit nicht ausgereicht hätten. Zusammen mit der Pflichtaufgabe Feuerwehrhaus sei das einfach nicht zu stemmen gewesen. An der Stelle kam spontan Beifall auf. Scherer dankte der Fraktion für den Zusammenhalt in Sachen Ortsentwicklung.

Er ließ aber auch nicht aus, was überhaupt nicht funktioniert hat: Die Entwicklung des Radwegekonzeptes, räumte er ein, sei bislang „komplett stecken geblieben“. Weder entlang der Ortsdurchfahrt, noch auf dem Weg nach Wartenberg habe es hier Fortschritte gegeben. Den Grund dafür nannte der Bürgermeister auch: „Die Grundstücke sind einfach nicht verfügbar. Da langt es, wenn einer nicht mitspielt.“ So konnte er in diesem Zusammenhang nur versprechen: „Da werden wir nicht nachlassen.“

Beim Blick in die Zukunft dominierte der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Seit 2016 sei bekannt, dass das Gebäude nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entspreche. „Das wird die nächste Herausforderung!“ Unter dem Strich meinte Scherer: „Wir stehen gar nicht so schlecht da zur Halbzeit.“

Im Herbst soll die Jahreshauptversammlung der BBL mit Neuwahlen stattfinden. Auch bei diesem Treffen soll die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen. Bürgermeister Scherer prophezeite: „Das wird in einem Frühschoppen enden.“