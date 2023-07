Berglerner Grundschüler erlaufen 9000 Euro: Rekordsumme für krebskranke Kinder

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Zwei Erstklässler überreichten den symbolischen Scheck am Edeltraud Stemmer. © kuhn

Die Schüler der Grundschule Berglern haben bei ihrem Spendenlauf für einen Rekord gesorgt: 9036,50 Euro kamen für den Verein Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau-Landshut zusammen.

Berglern – Das Geld ging an die Elterninitiative krebskranke Kinder in München, vertreten durch Edeltraud Stemmer aus Berglern. Zwei Erstklässler haben die starke Summe nun übergeben.

Stemmer war überwältigt: „Das ist die größte Einzelspende, die wir je bekommen haben“, freute sie sich. Schulleiterin Sabine Hoffmann zeigte sich unglaublich stolz und meinte: „Beim letzten Spendenlauf waren es vielleicht 2600 Euro.“

Für die Spendenübergabe ist die ganze Schule auf dem Schulhof zusammen gekomen. „Wir sind Kinder dieser Welt“, sangen die Schüler. Hoffmann machte es spannend und ließ die Kinder schätzen, wie viel zusammen gekommen sei. Die erste Schätzung von vier Millionen Euro war dann doch ein wenig zu optimistisch, eine weitere orientierte sich an der Summe vom vorigen Jahr. „Super, super, super!“, kommentierte die Schulleiterin schließlich die Spende von über 9000 Euro.

Der Spendenlauf selbst fand bereits im Juni rund um das Schulgelände in Berglern statt. Das Motto damals lautete „Dabei sein und Kinder, denen es nicht so gut geht, durch die eigene Leistung und den Spaß am Laufen unterstützen“. Genau daran erinnerte Hoffmann bei der Scheckübergabe. „Manche Kinder sind schwer krank, und denen sollte besonders geholfen werden.“ Genau dafür haben sich die sportlichen Kinder und deren Sponsoren eingesetzt.

Stemmer gab gegenüber der Heimatzeitung an, wofür das Geld eingesetzt werden soll. Sozialpädagogische Betreuung, Spiele für die Kinder, aber auch eine direkte Unterstützung der Eltern nannte sie. Elternwohnungen in der Nähe der Klinik gehören genauso zum Portfolio des Vereins wie eine bessere Ausstattung der Stationen.

Der Verein werde gerade im Kreis Erding immer wieder mit großzügigen Spenden bedacht. Dass es aber so viel werden würde, das habe Stemmer nicht erwartet.