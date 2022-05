Berglerns neuer Bauern-Boss

Führungsriege (v. l.): Bürgermeister Anton Scherer mit Josef Eberl, Thomas Neumeier, Josef Stampfl, Stephan Bauer sowie Wahlleiter und Kreisobmann Jakob Maier. Auf dem Bild fehlt der entschuldigte Johann Aicher. © Klaus Kuhn

Der Bayerische Bauernverband (BBV) in Berglern hat einen neuen Ortsobmann. Josef Stampfl beerbt Josef Eberl, der nach 20 Jahren an der Spitze nicht wieder kandidierte. Stellvertreter ist Stefan Bauer.

Berglern – Kreisobmann Jakob Maier, der die Wahlen leitete, war voll des Lobes über die Arbeit des scheidenden Ortsobmanns. Der örtliche BBV gehöre zu den aktiveren Gruppierungen im Kreis. Es waren zehn Wahlberechtigte erschienen, was für die Größe von Berglern durchaus eine erfreuliche Anzahl sei. Auch Bürgermeister Anton Scherer dankte Eberl für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die er in den vergangenen beiden Jahren in seiner Eigenschaft als Bürgermeister habe erleben dürfen.

Eberl ist nicht zuletzt durch seinen Humor auch in Bürgerversammlungen immer wieder angenehm aufgefallen. Das weiß er selber auch und deutete an, dass er auch weiterhin aktiv am Geschehen teilnehmen werde. „Es muss auch Spaß dabei sein“, meinte er. Die beiden deutlich jüngeren Landwirte an der Spitze machten auf ihre Weise deutlich, dass sie auf Eberls Rat auch weiterhin nicht verzichten wollen.

Als es nun an die Wahl der Beisitzer ging, schaute Stampfl seinen Amtsvorgänger an und sagte: „Wir brauchen dich.“ Und so wurde Eberl neben Thomas Neumeier und Johann Aicher Beisitzer im Vorstand. Eberl reagierte gerührt auf diese Nominierung, zierte sich ein wenig, aber eben nur ein wenig.

Wo der Ortsverband schon mal den Kreisobmann da hatte, blieben freilich auch deutliche Ansagen an die Adresse der Politik nicht aus. Dass sich trotz aller gegenteiliger Beteuerungen der Flächenverbrauch weiter beschleunigt habe, ließ Maier genauso wenig aus wie den seiner Meinung nach teilweise dürftigen Sachverstand in Teilen der Politik: „Da ist noch Luft nach oben.“ Maier blieb aber durchweg diplomatisch, vermied jeden persönlichen Angriff und wiederholte seine bekannte Linie: „Wir müssen mit allen reden.“

Um den Flächenverbrauch zu begrenzen, sollte Maier zufolge der Druck auf die Kommunen, sich über Gewerbesteuern zu finanzieren und damit immer neue Gewerbegebiete auszuweisen, abgebaut werden. Zu seinen Lieblingsthemen gehört bekanntermaßen ein Projekt ganz in der Nähe von Berglern: „Die Nordumfahrung ist eine Sache, die ich am liebsten weg hätte.“ Natürlich litten auch die Landwirte unter den hohen Preisen für Diesel.

Die Landwirte hatten aber auch positive Kommentare, vor allem an die Adresse der Gemeinde Berglern. Diese betrafen den Zustand der Wege, die von der Gemeinde durchaus ordentlich in Schuss gehalten würden – kam es gleich von mehreren Versammlungsteilnehmern.

Der scheidende Vorsitzende Eberl kam natürlich nicht umhin, noch einen Rückblick über die von Scherer gelobten Aktivitäten abzugeben. In seinen 20 Jahren an der Ortsverbandsspitze ist tatsächlich jedes Jahr eine andere Informationsfahrt unternommen worden. Insgesamt listete der scheidende Ortsobmann 233 Stammtische auf, die er organisiert habe. Jedes Jahr war man bei den Dorfmeisterschaften der Stockschützen dabei. Feldbegehungen hätten stattgefunden und 13 mal sogar ein Wirtshaussingen. Der Bauernverband war außerdem bei der Aktion saubere Landschaft immer mit von der Partie. Damit wurde die Größe der Fußstapfen, in die Eberls Nachfolger tritt, mehr als deutlich.

