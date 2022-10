Theater in Berglern: Ein höllisches Spektakel

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Großes Theater auf kleiner Bühne (v. l.): Thomas Appelmann, Martina Brandl, Adolf Geier, Martin Wagner, Kathrin Weber, Josef Poldinger, Christine Kohlschütter und Barbara Weidlich. © klaus Kuhn

Eine höllisch gute Gaudi ist des Theater „Deifi Sparifankerl“ des Berglerner Vereins Kult. Wir waren bei der Premiere dabei.

Berglern – Einen Regisseur gibt es nicht. Die Laienspieler vom Verein „Kult“ gehen davon aus, dass sie derlei nicht brauchen bei der von Ralph Wallner verfassten Komödie „Deifi Sparifankerl“ in drei Akten, deren reguläre Vorstellungen im Berglerner Sportheim derart schnell ausverkauft waren, dass eine Zusatzvorstellung sein muss . Aber auch die ist schon so gut wie ausverkauft, wie Marita Anzinger vor der Premiere am Freitag verriet.

Das Premierenpublikum erlebte eine rasante Inszenierung mit derart viel Witz, dass es immer wieder Szenenapplaus gab. Einer aber stach doch heraus: Thomas Appelmann in der Hauptrolle als Luki, der kleine Teufel, ständig unter der Fuchtel der Großmutter, war geradezu fantastisch. Er musste herhalten, das Jahressoll an Schandtaten zu erfüllen, sonst droht der Großmutter eine grausame Strafe als Handpuppe im Kasperletheater.

Appelmann war über alle drei Akte überzeugend oder herrlich witzig, je nach Bedarf. Seine Gerissenheit steht ihm ins Gesicht geschrieben, auch als er versehentlich von der Ziegenbäuerin (Kathrin Weber) enttarnt wird. Er geht in die Offensive. Seine Zielperson ist der Bruder der Ziegenbäuerin (Martin Wagner), der zusammen mit seinem Spezl (Josef Poldinger) einen größeren Pferdediebstahl beim Grafen (Adolf Geier) plant. Das aber geht ganz fürchterlich daneben: Der Pferdediebstahl scheitert, weil eben dieser Bruder doch noch ein schlechtes Gewissen bekommt. Auftraggeber für den Pferdediebstahl ist nämlich die Gespielin des Grafen, die lieber den weiblichen Dorftrottel spielt, und das Ganze ist ein lausig schlecht eingefädelter, großer Versicherungsbetrug mit Rössern, die wohl knapp dem Pferdemetzger entkommen, aber gewaltig hoch versichert worden sind.

Der Graf dreht durch, will schießen, aber die untaugliche Waffe macht Probleme ausgerechnet in der Schlussszene, wo alles, aber auch wirklich alles, über allen zusammenschlägt. So bekommt am Schluss die Großmutter, die immer aus dem Off agiert hat, einen großen Auftritt: Als Handpuppe ausgerechnet in der Hand vom Luki, dem gescheiterten kleinen Teufel, der sich aber selbst in der Schlussszene irgendwie treu bleibt, obwohl er schlicht untergegangen ist.

Gescheitert ist er übrigens auch bei der Großbäuerin (Christine Kohlschütter), bei der er mit seiner frivolen Art sogar dabei ist, ihr Lust auf einen Seitensprung zu machen, wäre da nicht erstens der Schwefelgestank aus der Hölle, den er einfach nicht ablegen kann, und zweitens die geschwätzige, wohl sehr lebenslustige Blechhoferin (Barbara Weidlich), die natürlich zur Unzeit dazwischen kommt. Das Stück ist einfach ein herrlicher Spaß.

Die Mitwirkenden

Auf der Bühne:

Luki (Luziferius Sparifankerl): Thomas Appelmann; Senta Geißhofer (Ziegenbäuerin): Kathrin Weber; Bertl Geißhofer (Sentas Bruder): Martin Wagner; Nepumuk Stutz (Bertls Spezi): Josef Poldinger; Ferdi Graf von Falkenklamm (Landadelsmann): Adolf Geier; Goldtalerin (Großbäuerin): Christine Kohlschütter; Blechhoferin (Mittelbäuerin): Barbara Weidlich; Ungerin (Kleinbäuerin): Martina Brandl.

Hinter der Bühne:

Souffleusen: Susi Scherer, Nadine Bauer, Evi Forster; Maske: Marianne Lerch, Hilde Schmidt; Bühnenbau: Uwe Lerch, Josef Stampfl; Vorhang: Emma Mayr, Sophie Venus; Technik: Tobias Venus; Kasse: Andreas Bauer, Nadine Bauer, Marita Anzinger; Werbung: Evi Forster.