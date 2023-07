Schulbegleiter sind eine Stütze für besondere Kinder

Von: Uta Künkler

Den ganzen Vormittag ist Sabine Roleder an der Seite ihres Schützlings. Sie spitzt Stifte, malt Arbeitsblätter aus, hält Türen auf, knüpft Kontakte zu Mitschülern – und bringt ihn immer wieder zum Lachen. © privat

Sabine Roleder arbeitet als Schulbegleiterin. Die Berglernerin sagt: „Ich habe meine Berufung gefunden.“

Berglern/Freising – Dass sie im Alter von 53 Jahren noch einmal freiwillig die Schulbank drücken würde, das hätte Sabine Roleder sich nicht träumen lassen. Die gelernte Friseurin und Kosmetikerin aus Berglern hat nach Jahren daheim mit ihren vier Kindern umgesattelt auf Schulbegleiterin – und sagt: „Es gibt nichts Schöneres, ich habe meine Berufung gefunden.“

Es ist 7.30 Uhr. Roleder beginnt ihren Arbeitstag vor dem Haus von Luis in Freising. Mit ihm macht sie sich gemeinsam auf den Schulweg. Luis heißt eigentlich anders und hat mit Dingen zu kämpfen, die für seine zehnjährigen Altersgenossen eine Leichtigkeit sind: Treppen steigen, Türklinken herunterdrücken, Bilder ausmalen. Der Bub leidet an körperlichen Spastiken und ist motorisch stark eingeschränkt. Das wiederum hat Einfluss auf sein Selbstwertgefühl, Luis tut sich nicht leicht, Anschluss zu finden.

Er besucht die vierte Klasse einer Regelgrundschule in Freising – als einziges Kind mit besonderen Bedürfnissen in seiner Klasse. „Der ist so g’scheit“, sagt Roleder über Luis. Im nächsten Jahr kommt er auf die Realschule, den dafür notwendigen Notenschnitt hat er mit links erreicht. Der Bub ist intelligent, nur sein Körper macht nicht immer das, was er soll.

„Als ich ihn vor einem Jahr kennengelernt habe, musste er mit dem Auto zur Schule gebracht werden, heute fährt er locker auf seinem Roller“, erzählt Roleder, und man spürt den Stolz auf den Buben. Das sei ohnehin eine der besten Seiten an ihrer Arbeit: „Wenn du siehst, wie die Kinder sich entwickeln, was für Fortschritte sie machen, das ist einfach wunderschön.“

Dennoch ist Luis immer sturzgefährdet und bewältigt den Schulweg mit Roleder an seiner Seite sicherer. Auch in der Schule ist er auf die Unterstützung der 53-Jährigen angewiesen. Wenn mal wieder viel geschrieben werden muss und Luis’ Hand krampft, wenn gebastelt wird und er feinmotorisch überfordert ist, wenn er in der Pause nicht allein am Rand stehen, sondern mit anderen Kindern spielen will und einfach nicht weiß, wie er auf sie zugehen soll.

Dann ist Roleder für ihn da. Mit ihrer natürlichen und lustigen Art hat sie schnell nicht nur Luis für sich eingenommen, sondern auch den Rest der Klasse. Und plötzlich ist es für die anderen Schüler gar nicht so schwer, auf Luis Rücksicht zu nehmen und ihn ins Spiel zu integrieren.

Mit 53 Jahren noch einmal im Klassenzimmer sitzt Sabine Roleder aus Berglern. © Künkler

„Am Anfang geht es bei einer Schulbegleitung meist darum, die Kinder sozial-emotional zu begleiten und zu stabilisieren“, sagt Roleder. Im Idealfall werde schon im Kindergarten Hilfe hinzugezogen. Denn dann komme es erst gar nicht zur Ausgrenzung, die für die Kinder neben ihrer Behinderung oft am belastendsten sei.

Roleder arbeitet seit sieben Jahren als Schulbegleiterin, drei Kinder hat sie in der Zeit schon unterstützt – mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Die Berglernerin hat sie auf dem Schulweg begleitet, ihnen je nach Bedarf die Tasche getragen, Hefte und Stifte sortiert, sie feinmotorisch unterstützt, sie zur Selbstständigkeit motiviert und auch in Wutausbrüchen nicht alleine gelassen.

Eine Schul- oder Individualbegleitung von Kindergartenkindern ist nötig, wenn ein Kind nicht in einer Fördereinrichtung, sondern inklusiv in einer Regeleinrichtung unterrichtet oder betreut wird. Die Kosten übernehmen je nach Fall Jugendamt oder Bezirk. Die Wahl, welcher Sozialträger die Schulbegleitung stellt, liegt bei den Eltern.

Sabine Roleder ist bei der Caritas fest angestellt. Das war vor sieben Jahren eine große Chance für die heute 53-Jährige – familienfreundliche Arbeitszeiten, in den Ferien frei. „Für mich als Mutter ist das ideal“, sagt die 53-Jährige. Um nichts würde sie ihren Job wieder eintauschen.

Roleder ist ungezwungenen Umgang mit Menschen mit Behinderung von klein auf gewohnt. Ihre Mutter war Bereichsleiterin in der Stiftung Attl, einer großen Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in Wasserburg. Mit Kindern zu arbeiten, das sei das Erfüllendste, was man sich vorstellen könne. „Kinder sind das Wichtigste überhaupt, was gibt es Schöneres, als sie ein Stück zu begleiten?“

Dennoch, nicht jeder sei für den Job geeignet, sagt Roleder. Einerseits sei eine gehörige Portion Empathie vonnöten. Und andererseits müsse man die professionelle Distanz wahren. Eine emotionale Gratwanderung.

Luis wird die Berglernerin wohl noch ein Schuljahr lang begleiten. Um ihm den Start auf der Realschule zu erleichtern. Dann, so ist das erklärte Ziel, soll Luis selbstständig genug sein, um den Schultag alleine zu bewältigen. „Das schafft er garantiert.“

Hilfe für Familien:

Eltern können sich an die Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung in Erding wenden: Tel. (0 81 22) 95 80 90, E-Mail kontaktstelle- erding@caritasmuenchen.org.