Berglern: Legehennen-Aufzuchtanlage in Heinrichsruh wird erweitert

Die elf Ställe in Heinrichsruh sollen durch drei neue ersetzt werden. Die Anlage soll flächenmäßig kleiner werden, die Tieranzahl wird aber steigen.

Berglern – Die Legehennen-Aufzuchtanlage Heinrichsruh wird erweitert. Ein ganzes Jahr war nötig für Gutachten, Umweltbericht und so weiter. Jetzt konnte Planer Franz Pezold dem Berglerner Gemeinderat den Entwurf eines Bebauungsplans für den gesamten Bereich der Aufzuchtanlage vorlegen. Auch der Flächennutzungsplan wurde geändert: Schon im Oktober 2019 war die Planfassung gebilligt worden. Die vielen Gutachten und der Umweltbericht sind auch für dieses Parallelverfahren nötig, sodass das jetzt auch weiter gehen kann.

Elf Ställe gibt es in aktuell in Heinrichsruh, die rund 50 Jahre alt sind. Ersetzt werden sollen sie durch drei deutlich größere. Aus aktuell 110 000 Tieren werden dann 150 000. Ein Waschplatz mit 500 Quadratmetern wird komplett abgebaut und entsiegelt, genau wie ein Mistlager.

Die Frage aus dem Gemeinderat, was dann mit dem Mist passiert, konnte schnell beantwortet werden: „Der wird deutlich häufiger abgeholt“, wusste Pezold. Unter anderem finde er in Biogasanlagen Verwendung. Landwirtin Anna Mair (PuB) ist vom Fach und konnte ergänzen, dass das sogar recht wertvolles Material sei. Pezold deutete an, dass durch die neuen Ställe auch etwas für das Tierwohl getan werden könne.

Etliche Flächen sollen entsiegelt werden

Die Immissionsschutzbehörde kümmerte sich unter anderem um den Stickstoffeintrag aus der Luft in der näheren Umgebung. Der aber ist dort, wo er sich erhöht, unschädlich: Es sind landwirtschaftliche Flächen, und die werden eh gedüngt.

Ganze 57 Seiten hat der Umweltbericht. Eine zentrale Aussage: Ökologische Ausgleichsflächen werden nicht erforderlich. Das liegt vor allem daran, dass es sich in erster Linie um Ersatzbauten handelt und etliche Flächen entsiegelt werden.

Tatsächlich bedeutet die Planung sogar eine ökologische Verbesserung: Der Schwarzgraben, der an dem Gelände vorbeifließt und eine erhebliche Bedeutung im Naturhaushalt erlangt hat, kann jetzt planerisch in dieser Funktion gesichert werden. Pezold meinte sinngemäß: „Wann, wenn nicht jetzt?“ Die Räte waren zufrieden, nicht zuletzt, weil die hier erreichten ökologischen Verbesserungen sogar auf ein so genanntes Ökokonto gebucht werden könnten.

Keine Auswirkungen auf FHH-Gebiete

Der umfassende Umweltbericht ist aber auch noch aus einem anderen Grund nötig: In der Nähe sind auch Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH). Diese können etwaige Stickstoffeinträge überhaupt nicht vertragen. Ergebnis der Studie: Die FFH-Gebiete sind nicht betroffen.

Auf dem Gelände werden zwei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen errichtet, diese Zweckbestimmung ist im Bebauungsplan enthalten. Zwei Ställe, die schon auf Eittinger Flur liegen, sollen dem Plan zufolge nicht mehr genutzt werden. Die drei neuen Ställe brauchen insgesamt weniger Platz als die alten. Das schafft den Unterlagen an den Gemeinderat zufolge Raum für mögliche Erweiterungen des Betriebes, der ein gewerblicher Tierhaltungsbetrieb und nicht etwa ein landwirtschaftlicher Betrieb ist.

Seit 2013 muss daher die Gemeinde eine solche Erweiterung über ein Bauleitverfahren erst möglich machen. Darum ist es kein privilegierter Betrieb, wie es Bauernhöfe sind. Jetzt geht es in diesem zweistufigen Verfahren mit einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats in die erste Behördenrunde.

