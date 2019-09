Berglern bekommt Lebensmitteldiscounter

Gute Nachrichten in Sachen Nahversorgung: Berglern bekommt einen Lebensmitteldiscounter der Penny-Gruppe. Bürgermeister Simon Oberhofer meldete jetzt einen Durchbruch bei den Verhandlungen mit einem Investor, der nun bereit sei, den Markt zu errichten und den Discounter mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche als Mieter zu nehmen.

Berglern – „Die Gemeinde wird die erforderliche Bauleitplanung entsprechend angehen“, so Oberhofer weiter. „Das wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Gemeinde und der Investor sind sich grundsätzlich einig und haben als Ziel, im Herbst 2021 das Haus zu eröffnen.“

Das Gelände, auf dem gebaut werden soll, gehört noch der Gemeinde Berglern. Sie konnte, wie mehrfach berichtet, die Fläche für eine neue Ortsmitte zwischen Kanal und Wartenberger Straße erwerben und hat bereits die ersten Schritte für die Bauleitplanung vollzogen. Hier soll neben dem Supermarkt auch das neue Feuerwehrhaus seinen Platz finden, aber auch Raum für Wohnbebauung sein.

Seit 2016 der einzige kleine Lebensmittelladen im Ort geschlossen hat, ist die Gemeinde dabei, eine Alternative zu entwickeln. Zunächst war das Gewerbegebiet Glaslern im Gespräch, wo die Kommune Flächen hatte. Der Rollende Supermarkt war mit massiver Unterstützung von Vizebürgermeister Otmar Lerch installiert worden, was aber das Ziel, wieder zu einem stationären Markt zu kommen, nicht in Vergessenheit geraten ließ.

Oberhofer hatte, was die Marktgröße angeht, bisher immer vergleichsweise kleine Brötchen gebacken und einen Vollsortimenter, wie es in Wartenberg allein schon zwei gibt, wegen der Größe und zentralörtlichen Funktion von Berglern ausgeschlossen. Er sprach immer von einem „kleineren Discounter“. Jetzt gab es also die Erfolgsmeldung des Bürgermeisters genau mit der Discounter-Kette, die auch im Nachbarort Wartenberg einen Markt unterhält, der aber kleiner ist. Die Größe von 800 Quadratmetern ist eine magische Grenze. Wird der Markt größer wird es „großflächiger Einzelhandel“, für den deutlich kompliziertere Bauleitverfahren erforderlich werden.

Schon in der ersten Entwurfsberatung für den Bebauungsplan hat Planer Franz Pezold deutlich gemacht, dass er diesen Platz an gleich zwei stark befahrenen Straßen für sehr gut und erfolgversprechend ansehe. KLAUS KUHN