Verwaltung sorgt für Verwirrung

Die Bürgervertreter der Gemeinde Berglern können sich nicht auf ihre Gemeinderatssitzungen vorbereiten, da die Verwaltung nicht in der Lage ist, die Unterlagen rechtzeitig zu zustellen.

Berglern – Die Verwaltung in Wartenberg ist nach wie vor nicht in der Lage, dem Gemeinderat Unterlagen so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Bürgervertreter sich auf eine Sitzung vorbereiten können. Jetzt hat das Gremium in Berglern erstmals die Notbremse gezogen: Auf Antrag von Otto Schwarzkugler schickte der Gemeinderat einen Tagesordnungspunkt in die Warteschleife: Die Jahresrechnung 2017 erst in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung.

Es ist nicht das erste Mal, dass im Berglerner Gemeinderat die verspätete Vorlage von Sitzungsunterlagen moniert wird. Mehrmals schon hat Anton Scherer auf diesen Missstand hingewiesen und auch schon eine mögliche Vertagung aus diesen Gründen in Aussicht gestellt. Trotzdem reagierte Bürgermeister Simon Oberhofer einigermaßen ungehalten: „Man kann auch wegen Pippifax formelle Dinge machen.“ Er wiederholte, dass es oftmals gar nicht anders gehe. „Ich kann das nicht ändern.“ Der Gemeinderat hatte die Unterlagen zur Jahresrechnung erst wenige Stunden vor der Sitzung bekommen.

Eigentlich wollte Schwarzkugler auch den zweiten Tagesordnungspunkt, die Baugesuche, vertagt wissen. Das aber stieß auf Schwierigkeiten. Baugesuche unterliegen in der Behandlung bestimmten Fristen. Diese wären bei einer Vertagung nicht einzuhalten gewesen. Nach einem Abstimmungsprozedere setzte Oberhofer die Behandlung im Gemeinderat durch.

Dabei kam heraus, dass eine Vorbereitung auf die Sitzung für die Gemeinderäte auch technisch fast nicht möglich gewesen wäre, da in den Unterlagen die Anschrift des Bauherrn, nicht aber die Objektanschrift vermerkt war. In gleich zwei Fällen hatte das Gremium darum überhaupt keine Ahnung, wo gebaut werden sollte.

Das trug nicht gerade zu einer freundlichen Atmosphäre in der Sitzung bei, zumal sich die Verwaltung bei einem der Baugesuche nicht mit Ruhm bekleckert hat: Sie hatte eine genehmigte Nutzungsänderung einer landwirtschaftlichen Halle für gewerbliche Zwecke aus dem Jahr 1993 nicht mehr gefunden und darum dem Gemeinderat letztlich einen falschen Beschlussvorschlag vorgelegt. Prompt bekam die Gemeinde das Baugesuch vom Landratsamt zurück mit der Aufforderung, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, da es sonst durch die Behörde ersetzt werde.

Anton Scherer, beruflich vom Fach, monierte: „Ich finde es eine Farce, dass die Verwaltung die Unterlagen nicht vollständig hatte.“ Bürgermeister Simon Oberhofer versuchte, diese zu verteidigen. Er verwies darauf, dass der Antragsteller auch eine Mitwirkungspflicht habe. Es habe keinerlei Anhaltspunkte auf frühere Genehmigungen gegeben. Im zweiten Anlauf ging das Baugesuch auf Nutzungsänderung dann doch durch. KLAUS KUHN