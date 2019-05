Glasfaser droht auch in Berglern das Aus

Das Vorhaben, die Gemeinde Berglern mit einem Glasfasernetz auszustatten, steht vor dem Scheitern. Informationen der Heimatzeitung, wonach am vergangenen Donnerstag erst 24 Prozent der Haushalte für das Vorhaben gewonnen waren, wurden nun im Gemeinderat bestätigt. Gebaut wird erst, wenn 40 Prozent unterschrieben haben. Am Montag, 6. Mai, endet bereits die Frist für die Eintragung.

VON KLAUS KUHN UND MARKUS SCHWARZKUGLER

Berglern – Leidenschaftliche Appelle sowohl von Bürgermeister Simon Oberhofer als auch von einigen Gemeinderäten waren die Folge. Die Gemeinde, so Oberhofer, werde wohl nie wieder so günstig an ein derart schnelles Internet kommen können. Es sei nicht zu erwarten, dass die Telekom personell und technisch in der Lage sei, einen solchen Ausbau umzusetzen.

Die Deutsche Glasfaser hat, wie mehrfach berichtet, ein eigenes Büro in der Gemeinde eingerichtet, um die potenziellen Kunden zu beraten. Bürgermeister Oberhofer sagt dazu: „Ich bitte einfach dringend, sich das nochmal zu überlegen.“ Es war Gemeinderätin Christine Kohlschütter, die zum Glasfaserprojekt nachgefragt hatte.

Ratskollege Otmar Lerch rief dazu auf, die verbleibenden drei Tage zu nutzen. Es sei auch ein Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde Berglern, betonte er. „Home Office kommt immer mehr.“

Die Deutsche Glasfaser hat zuletzt sogar ihr Personal verstärkt, geht von Haus zu Haus. Das war auch Kohlschütter aufgefallen.

Der Bürgermeister bestätigte, dass es noch eine ganze Reihe Unentschlossener gebe. Ob deren Unterschriften ausreichen würden, sei unsicher. Er deutete an, dass er das Thema bereits fast zu den Akten gelegt habe. Er stellte klar, dass es im Falle eines Scheiterns nicht an der Verwaltung gelegen haben könne. Denn diese habe zusammen mit dem Gemeinderat alles versucht, um für die Gemeinde Berglern eine Verbesserung in Sachen Internet herbeizuführen.

Wie berichtet, ist die Deutsche Glasfaser, ein Unternehmen aus Borken (Nordrhein-Westfalen), auch in Forstern gescheitert. In Neuching hat sie ebenso zu wenig Interessenten, die Hoffnung ist hier aber trotz verstrichener Frist noch nicht ganz aufgegeben worden. In Pastetten hat die Glasfaser dagegen Erfolg. Wie das Unternehmen mitteilt, sind im April an der Buchrainstraße und an der Harthofener Straße die Hauptverteiler für das künftige Glasfasernetz in Pastetten, Reithofen und Harthofen aufgestellt worden.