Der Gründer der Genossenschaften

Von: Klaus Kuhn

Das Denkmal von Georg Wilhelm Friedrich Raiffeisen steht am Raiffeisen-Museum in Weyerbusch (Rheinland-Pfalz). Es bildet den Bürgermeister und Genossenschaftsgründer mit Brot für hungernde Kinder ab. © Klaus Kuhn

Zum ehemaligen Lagerhaus der Raiffeisen-Genossenschaft in Berglern führt die Raiffeisen-Straße. Dieser Straßenname ist alles andere als eine Seltenheit: Im Landkreis gibt es viele Straßen mit dem Namen des Genossenschaftsgründers, etwa in Pastetten, Ottenhofen, Hörlkofen, Isen, St. Wolfgang, Dorfen oder Walpertskirchen. Die Raiffeisen-Straße in Berglern steht also in unserer Serie über Straßennamen stellvertretend für viele weitere.

Berglern – Georg Wilhelm Friedrich Raiffeisen wurde 1818 in Hamm an der Sieg (Kreis Altenkirchen) geboren. Er war deutscher Sozialreformer und Kommunalbeamter. Von der preußischen Regierung als Bürgermeister von Weyerbusch (Rheinland-Pfalz) eingesetzt, war er dort nur drei Jahre lang tätig, von 1845 bis 1848.

In diesen drei Jahren entwickelte er aber seine größte sozialpolitische Wirksamkeit: Als Reaktion auf eine Hungersnot gründete er gemeinsam mit wohlhabenden Bürgern den „Weyerbuscher Brodverein“, errichtete ein Backhaus und legte damit den Grundstein für das Genossenschaftswesen in ganz Deutschland.

Noch heute lässt die Gemeinde Weyerbusch an der Bundesstraße von Köln über Altenkirchen nach Frankfurt den damaligen Bürgermeister mit einem Museum hochleben. Es enthält unter anderem auch das bis heute erhaltene Backhaus sowie ein Denkmal, das Raiffeisen mit Brot vor hungernden Kindern abbildet.

Dass er parallel dazu dem Schulwesen eine gewaltige Bedeutung beigemessen hat, ging im Laufe der Geschichte etwas unter. So stammt von Raiffeisen etwa der Satz „Der beste Kampf gegen die Armut ist eine gute Schulbildung“, der bis heute nicht an Gültigkeit verloren hat. Direkt nach seinem Amtsbeginn in Weyerbusch hat Raiffeisen das dortige Schulhaus errichten lassen.

Nach seiner Versetzung nach Flammersfeld (Kreis Altenkirchen) gründete er einen weiteren Verein: Den „Flammersfelder Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte“. Das Prinzip blieb hier das gleiche – „einer für alle, alle für einen.“

Nach diesem Prinzip breitete sich das Genossenschaftswesen als ein Erfolgsmodell in ganz Deutschland aus. Genossenschaftliche Banken, wie sie auch im Erdinger Land bestehen, gehen ebenfalls auf Raiffeisens unmittelbare Initiative zurück: Er hat vielerorts Vorträge über die Vorteile des Genossenschaftswesens gehalten.

Wenn Landwirte heute ihre Erträge „zur Genossenschaft“ fahren, tun sie das in eben dieser Tradition. Auch das ist einer der Gründe, weshalb es in Deutschland so viele Straßen mit dem Namen des Genossenschaftsgründers gibt.

Allerdings hatte Raiffeisens Person auch eine Schattenseite: Er war bekennender Antisemit. Raiffeisen starb am 11. März 1888 an einer Lungenentzündung.