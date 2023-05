Berglerner Kita-Gebühren noch ein Jahr stabil

Die Gemeinde Berglern erhöht für den Haushalt 2023 die Steuersätze. Die Familien erhalten aber noch ein Jahr Zeit, sich auf die Erhöhung von Kita-Gebühren einzustellen.

Berglern – Der Gemeinderat Berglern hat bei nur einer Gegenstimme den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Er schließt im Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 8,1 Millionen und im Vermögenshaushalt mit 4,7 Millionen Euro ab. Kreditermächtigungen in Höhe von 670 000 Euro stehen genauso im Haushalt wie Verpflichtungsermächtigungen von 4,6 Millionen Euro.

Erstmals seit 2016 mussten die Grundsteuern sowie die Gewerbesteuer drastisch angehoben werden. Die Sätze liegen jetzt bei 450 Prozent der Steuermessbeträge, 2016 hatten sie auf Druck der Kommunalaufsicht, die mit Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen gedroht hatte, auf 350 Prozent festgesetzt werden müssen.

Die Mehreinnahmen aus den Steuern gestatten es der Gemeinde nun, einen gesetzmäßigen Haushalt vorzulegen. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt nach Angaben der Verwaltung etwas mehr als 133 000 Euro, bei ordentlichen Tilgungen von 109 000 Euro. Damit gibt es sogar eine bescheidene freie Finanzspitze.

Einzig Richard Heidenreich stimmte, wie er sagte, „aus bekannten Gründen“ gegen den Etat. In früheren Beratungen hatte er sich gegen eine derart drastische Anhebung der Gewerbesteuer gewandt.

„Wir befinden uns in schwierigen Zeiten.“ Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Anton Scherer das Zahlenwerk. Dem Gemeinderat bescheinigte er eine „kritische, aber intensive Vorarbeit“. Tatsächlich gibt es teilweise schmerzhafte Abstriche bei praktisch allen Freiwilligkeitsleistungen, um den Haushalt ausgleichen zu können. Scherer lobte eine „große Geschlossenheit“ im Gremium.

Bei den Kindertageseinrichtungen wird allerdings noch nicht an der Gebührenschraube gedreht. Jetzt, da die Anmeldungen gelaufen sind, hielt das niemand im Gremium für vertretbar. Angehoben werden nur die Kostenersätze etwa für Spielgeld und Getränke sowie für die Mahlzeiten der Kinder in Hort und Mittagsbetreuung.

Im kommenden Jahr sollen allerdings die Kindergartengebühren neu kalkuliert werden. Das kündigte Scherer nach diesen Vorberatungen öffentlich an und machte deutlich, dass die Gemeinde um eine deutliche Erhöhung ab dem Kindergartenjahr 2024 schon wegen der gestiegenen Personalkosten nicht herumkommen werde.

Damit verfährt Berglern anders als der Markt Wartenberg und gibt den Familien ein Jahr Zeit, sich auf die „größere Änderung“ einzustellen. Vorangegangen waren, wie der Bürgermeister weiter mitteilte, auch Gespräche mit dem Elternbeirat.

Gespart werden muss dennoch: Der Gemeinderat nahm Änderungen bei den Öffnungszeiten vor. Künftig ist beim Kindergarten um 16 Uhr Schluss. Das führte zu intensiven Diskussionen. Anna Mayr führte das Beispiel einer Familie an, die nach ihren Informationen auf längere Öffnung angewiesen sei.

Der Bürgermeister verwies in diesem Zusammenhang auf die intensive Einbindung des Elternbeirates auch in dieser Frage. Der Bedarf nach längeren Öffnungszeiten habe sich nicht ergeben, sodass es auch zuschussrechtlich problematisch sei, vielleicht wegen einer „Luftbuchung“ das Personal länger in der Einrichtung festzuhalten. Das überzeugte schließlich, auch diese Änderung ging dann einstimmig durch.