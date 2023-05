Berglern: Kraftakt Kirchensanierung

Kostspielige Innenarbeiten in St. Peter und Paul beginnen – Nicht alles ist drin – Keine Gottesdienste

Von Friedbert Holz schließen

Bald ist es so weit: Wenn alles so ausgeführt wird, wie durch Aufträge vereinbart, soll nach Christi Himmelfahrt mit der Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Berglern begonnen werden. Es wird Zeit, denn die letzten Arbeiten dieser Art sind rund 65 Jahre her. Der finanzielle Spielraum ist begrenzt.

Berglern – Diese Maßnahme war bereits vor zwei Jahren von der Kirchenverwaltung beschlossen worden. Doch erst nach einer Forderung des Landesamts für Denkmalpflege, eine Musterfläche links vom Hochaltar nochmals im später gewünschten Farbton zu streichen, war eine Freigabe der Arbeiten möglich geworden. Schon vor zwei Jahren gab es erste Muster an den Wänden bei den Eingängen. „Nach dem Konzept einer Fachfirma aus Inzell werden wir sämtliche Innenwände unserer Kirche, die Decke und selbstverständlich die wertvollen Fresken reinigen und retuschieren lassen“, nennt Kirchenpfleger Albert Furtner den groben Arbeitsumfang, der voraussichtlich vier Monate in Anspruch nehmen wird. Die Malerarbeiten werden ausgeführt von einer Firma aus Langenbach, die aus fünf Angeboten den Zuschlag bekommen hat.

Bevor es losgehen kann, muss zuerst ein aufwendiges Gerüst in voller Raumhöhe aufgebaut werden, was eine Spezialfirma aus Mauggen erledigt. Schließlich sind auch die Fresken an der Decke sorgfältig zu bearbeiten, dort erfolgen die letzten Arbeiten sogar liegend. Das weite Kirchenschiff, das größtenteils aus dem Barock stammt – Chor und Turm sind im Kern noch gotisch – entstand 1734/35 nach Plänen des Münchner Baumeisters Michael Pröbstl, einem bekannten Kirchenbauer in Bayern. Die Ausführung des Baus wurde einst Johann Baptist Lethner übertragen, einem Baumeister aus Erding.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul gehört seit fast zehn Jahren dem Pfarrverband Wartenberg an, der sich um die Seelsorge der Pfarreien Berglern, Langenpreising, Wartenberg sowie der Kuratie Zustorf kümmert und von Gregor Bartkowski geleitet wird. Der Geistliche schätzt vor allem die schönen Fresken im Innenraum und an der Decke: „Während diese Kirche 2008 zuletzt außen renoviert wurde, geht die letzte Innensanierung auf die Jahre 1958/59 zurück. Nun aber wird es Zeit für eine Wiederholung.“

Zugunsten zahlreicher Decken- und Wandgemälde in der so genannten Fresko-Technik, bei der die Farben in den noch feuchten Kalkputz aufgetragen werden, wurde Stuck im Innenraum nur sparsam angebracht. Stattdessen erfreuen die Bilder von Franz Albert Aiglstorffer, einem Künstler aus dem Markt Wartenberg, die Betrachter. Er hat überwiegend biblische Szenen oder Ermahnungen zur christlichen Lebensführung dargestellt, etwa die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor, Christus am Ölberg oder die Kreuzigung von Petrus. Auch die Petrus-Geschichte wird erzählt, dabei werden die kurzen Texte in Latein durch deutsche oder manchmal gar bayerische Übersetzungen ergänzt.

Nicht renoviert wird hingegen der Kreuzweg-Zyklus, die Verschönerung der zwölf Stationen hätte den finanziellen Spielraum der Kirchengemeinde gesprengt. Zu einem späteren Zeitpunkt aber könnte auch der Kreuzweg erneuert werden, zumal dafür kein großes Gerüst mehr notwendig wäre.

„Erst einmal aber konzentrieren wir uns auf Wände und Fresken“, erklären Lambert Bart, Verwaltungsleiter im Pfarrverband, und Verwalter Albert Stangl: „Die Kosten für die vereinbarten Arbeiten belaufen sich auf rund 200 000 Euro, die wir nach einer Regelung des Ordinariats bis zu 150 000 Euro selbst tragen müssen.“ Trotzdem gebe das Ordinariat einen Zuschuss in Höhe von 11 000 Euro, in erster Linie für den Erhalt der Fresken. Auch von der Gemeinde (10 000 Euro) und vom Landkreis (8000 Euro) seien Fördermittel zugesagt. Was noch ausstehe, seien etwaige Mittel vom Landesamt für Denkmalschutz.

Den Löwenanteil der Sanierungskosten trägt also die Kirchengemeinde, und Bartkowski ist stolz auf die Feststellung, „dass wir in den vergangenen Jahren aufgrund von Sparmaßnahmen Geld zurücklegen konnten. Zudem haben wir einige private Spenden bekommen, nicht zu vergessen die ehrenamtlich und unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden von vielen Gemeindemitgliedern“. Nur so sei überhaupt ein aufwendiges Projekt wie dieses möglich geworden, dafür danke er schon jetzt.

Weil die Kirche während der rund viermonatigen Bauarbeiten geschlossen werden muss, kann dort auch kein Gottesdienst stattfinden. Deshalb werden die Gläubigen bis voraussichtlich zum Erntedankfest am 1. Oktober eingeladen, die Gottesdienste stattdessen in der Filialkirche St. Andreas in Niederlern zu besuchen. Danach aber werden sie sicher wieder gerne in ihren dann restaurierten Kirchenraum zurückkehren.