Der Kratzerwirt ist verkauft

Von: Markus Schwarzkugler

Folgen bald Zeiten mit mehr Glanz? Der Kratzerwirt hat jedenfalls eine umfangreiche Sanierung bitter nötig. Viele Ideen für weitere Nutzung Veräußerung war umstritten © Kuhn

Der Kratzerwirt in Mitterlern ist verkauft. Der Erdinger Architekt Werner Rotter hat das denkmalgeschützte Anwesen erworben.

Berglern – Wie Bürgermeister Anton Scherer am Donnerstagabend im Gemeinderat berichtete, hatte das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung den Verkauf beschlossen, der Grund für die Geheimhaltung war nun entfallen. Was der neue Eigentümer vorhat, ist in den ersten Grundzügen bereits klar: „Wir werden wieder einen Kratzerwirt haben“, sagte Scherer.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass es eine konstruktive Zusammenarbeit geben werde, und dass es eine echte Aufwertung für diesen Teil von Berglern sein könne. Weitere Details nannte er noch nicht. Auch nannte er keine Zahlen. Im Exposé war, wie berichtet, von knapp 450 000 Euro die Rede.

Mit der Einrichtung einer Gaststätte, die Scherer zufolge nun auch vertraglich fixiert wird, beseitigt die Gemeinde einen immer wieder erkannten Mangel an gastronomischen Angeboten in Berglern. Zugleich kann die Wirtshaustradition an dieser Stelle fortgesetzt werden.

Architekt Rotter bestätigte den Bericht des Bürgermeisters im Gespräch mit der Heimatzeitung. Allerdings könne er aktuell zum weiteren Nutzungskonzept neben der Gaststätte noch keine konkreten Angaben machen. Er bat um Verständnis dafür, dass er noch vorsichtig sein müsse mit Ankündigungen. „Wir haben Ideen, aber wir haben noch keine fertigen Konzepte“, sagte er. Diese werde er jetzt in enger Abstimmung mit der Gemeinde entwickeln. „Wir werden da sicher gut zusammenarbeiten“, meinte Scherer dazu im Gemeinderat.

Rotter machte keinen Hehl daraus, dass das Projekt eine Herausforderung wird. Er ist aber optimistisch: „Was ist heute schon einfach?“

Einfach gemacht hatte sich auch der Gemeinderat die Entscheidung nicht. Scherer wollte nicht zu viel über die nichtöffentliche Debatte verraten, deutete im Gespräch mit unserer Zeitung aber an, dass die Entscheidung zwar mit großer Mehrheit, aber eben nicht einstimmig gefallen war. Es sei eine intensive und auch längere Diskussion gewesen. Scherer betonte aber die Sachlichkeit und Konstruktivität der nichtöffentlichen Gespräche.

Wie berichtet, war der Verkauf nicht unumstritten. Vor allem die Freien Wähler hatten seinerzeit massiven Widerstand geleistet, etwa in Person von Albert Furtner, der gemeint hatte: „So was verkauft man nicht!“ Das hat die Gemeinde jetzt aber doch getan. Scherer bezeichnete den neuen Besitzer als „denkmalschutzaffin“, Rotter werde eine vernünftige Konzeption vorlegen. Dieser hat bereits einige Projekte dieser Art entwickelt. KLAUS KUHN