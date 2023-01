Almenrausch Berglern: Lautstark und zielgenau in die nächsten 120 Jahre

Von: Klaus Kuhn

Eine der modernsten Schießanlagen kreisweit wurde 2018 von den Berglerner Almenrausch-Schützen in Betrieb genommen. Der Jubilar ist also weiter voll auf der Höhe der Zeit. © Almenrausch Berglern

Die Schützengesellschaft Almenrausch Berglern feiert am morgigen Samstag ihren 120. Geburtstag nach. Wie bei vielen anderen Vereine hat die Pandemie auch in Berglern für Verzögerung gesorgt. Denn der Verein wurde 1902 gegründet, ins Leben gerufen von 16 Berglernern.

Berglern – Der Gründungsvorsitzende war Felix Pirschlinger, Johann Fragner Schützenmeister. Schnell folgten schwierige Zeiten: zwei Weltkriege. Georg Fink hieß der Mann, der den Verein von 1936 bis 1956 einigermaßen am Leben halten konnte. Sein Nachfolger war Xaver Fink.

Der Verein war im Vereinslokal Scherzl/Scharlach beheimatet, das aber 1973 abgebrochen wurde. Das erzwang einen Umzug ins Gasthaus Riedl. Dort aber war man nicht lange. Die Unzufriedenheit mit dem Wirt wuchs der Chronik zufolge. Dies eskalierte bereits 1977, von damals berichtet sie von einem regelrechten Rauswurf.

Also zog man ins Gasthaus Kratzerwirt, das heute noch steht und bekanntlich nun aufgemöbelt wird. Die Chronik vermerkt bereits, was sich später bewahrheiten sollte, was den Kratzerwirt angeht: „Leider war auch da nicht immer ein Pächter vorhanden, so dass wir zum Teil selber den Wirt machen mussten.“

Aber es gab ja noch den Patenverein Neu-Edelweiß und den Kellerwirt. Mit beiden wurde man sich einig. Das ist eine Partnerschaft, die bis heute besteht. Unter der Führung von Anton Kressierer ging es an den Bau des heutigen Sportheims, nicht nur für den SV Eintracht Berglern, sondern auch für die beiden Schützenvereine.

Der sportliche Erfolg folgte auf dem Fuß: 1986 Aufstieg der ersten Mannschaft in die Gauklasse. Die Vergrößerung des Sportheims war der nächste Kraftakt, der 1998 abgeschlossen werden konnte. Existenziell war die Krise im Jahr 2000, als Kressierer zurücktrat, aber kein Nachfolger gefunden werden konnte. Damals stand die Vereinsauflösung im Raum, die aber Otmar Lerch (heute Vizebürgermeister) hat abwenden können: Er übernahm die Führung.

Das 100. Gründungsfest wurde gefeiert, und dabei hatte die möglicherweise größte Schützenscheibe der Welt mit 2,4 Metern Durchmesser von Günter Wichary ihren Auftritt, der bis heute für den Verein tätig ist. Sie ist Glanzstück der zum Fest organisierten Scheibenausstellung.

Und wieder musste gebaut werden: Die Schießanlage entsprach nicht mehr den aktuellen Richtlinien und Anforderungen. 2018 wurde die neue Anlage eingeweiht, es war damals eine der modernsten kreisweit.

Unter der Führung von Uwe Lerch stiegen 2019 zwölf Mitglieder von Druckluft auf Schwarzpulver um, und das so richtig: Die Böllergruppe trat 2020 erstmals in Erscheinung, aber dann mussten diese lautstarken Geschosse weitgehend wieder schweigen: Die Pandemie lähmte das öffentliche Leben in einer in der Nachkriegszeit nie dagewesenen Weise.

Heute hat der Jubelverein 222 Mitglieder, wie Schützenmeister Nikolaus Fellermeier meldet. Die Pandemie habe daran nichts geändert. Gefeiert wird am Samstag ab 19 Uhr im Saal des Sport- und Schützenheims mit vielen Gästen und der Band Ledawix. Die Böllerschützen eröffnen lautstark, der Schützenmeister wird die Gäste begrüßen, dann folgen Grußworte vom Bürgermeister, Gauschützenmeister und Sektionsschützenmeister. Und mit der Anfangs- und Jubiläumsscheibe wird die Sammlung nochmal größer.