Berglern: Mehr Sicherheit auf dem Schulhof

Von: Klaus Kuhn

Schweres Gerät ist derzeit am Berglerner Schulhof tätig. © Klaus Kuhn

Der Schulhof in Berglern wird in diesen Tagen in Teilen ertüchtigt und soll bis zum Beginn des neuen Schuljahrs Mitte September auch wieder voll betriebsbereit sein. Gerade wird fleißig gewerkelt. Aus gutem Grund.

Berglern – In erster Linie dienen die Bauarbeiten der Sicherheit der Kinder, wie Bürgermeister Anton Scherer auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete.

„Um den Schulhof wurden große Steine gelegt, die sind aber teilweise schon porös geworden und abgebröckelt. Da sind auch schon Kinder abgerutscht und haben sich verletzt. Darum muss das jetzt einfach sein“, erklärte Scherer, warum nun Handlungsbedarf bestand.

Jetzt werde die Abgrenzung des eigentlichen Pausenhofs neu gestaltet, es würden auch Bänke aufgestellt, damit die Kinder einen Platz für ihre Brotzeit haben, so der Bürgermeister weiter. Die Arbeiten jedenfalls sind in vollem Gange, die alte Abgrenzung des Pausenhofs ist bereits vollständig herausgenommen worden. In den Bereichen, die nicht unmittelbar zum Pausenhof gehören, werde Riesel eingesetzt, erläuterte der Gemeindechef ergänzend.

Früher seien in dem Bereich auch größere Steine gelegen, berichtet Scherer. Das Problem: Die hätten sich auch zum Werfen geeignet. Auch mit Blick auf diesen Aspekt werde der Pausenhof jetzt sicherer.