„Menschen sind wichtiger als Flugzeuge“

Von: Klaus Kuhn

Übergabe (v. l.): Ulrike Scharf, Marita Anzinger, Christian Oberhofer, Markus Geier und Anton Scherer. © Klaus Kuhn

Die Bürgerinitiative Berglern hat ein Schreiben an Staatsministerin Ulrike Scharf übergeben. Thema ist die dritte Startbahn am Flughafen München. Bekanntlich sieht die Stimmkreisabgeordnete das Projekt kritisch. Dass die Bahn im Wahlprogramm der CSU für die Landtagswahl komplett ausgespart ist, beruhigt die Initiative nicht. Im Gegenteil.

Berglern – Bei der Übergabe vertreten waren die Sprecher Marita Anzinger, Christian Oberhofer und Markus Geier. Zusammengeschlossen hatte man sich für dieses Schreiben mit der BI Attaching. Das Motto: „Menschen sind wichtiger als Flugzeuge.“ In dem Schreiben heißt es in Richtung Scharfs: „Weiterhin würden wir gerne wissen, was Sie im Falle Ihrer Wiederwahl in den Bayerischen Landtag für uns von einer dritten Startbahn Betroffene tun werden.“ Und die Initiativen fragen: „Was möchten Sie tun, um eine Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses der dritten Start- und Landebahn zu erreichen?“ Es geht auch um den Landesentwicklungsplan, in dem dieses Projekt nach wie vor verankert ist.

In einer parallel dazu verfassten Presseerklärung heißt es für Berglern und Attaching: „Diese beiden Orte wären von den negativen Auswirkungen einer dritten Bahn auf Gesundheit und Lebensqualität unbestreitbar am stärksten betroffen.“ Zudem wird auf das Fehlen einer Aussage zu diesem Thema im Regierungsprogramm eingegangen: „Warum eigentlich? Weil es kein ,Gewinnerthema‘ ist und man nicht Wählerstimmen in der Region riskieren möchte? Wir erwarten uns hier klare Antworten und werden uns nicht einlullen lassen.“ Anders als die CSU hätten die Freien Wähler im Wahlprogramm ihre ablehnende Haltung explizit betont. Darauf weist Geier hin.

Mit von der Partie bei der Übergabe war Berglerns Bürgermeister Anton Scherer. Der Ort der Übergabe war bewusst gewählt: Der kommunale Kindergarten war ganz in der Nähe. Scherer erinnerte in dem kurzen Gespräch mit der Ministerin daran, dass dieser genau in der Verlängerung der Bahn liegen würde. Ein regulärer Betrieb wäre kaum noch vorstellbar, die Einrichtung müsste verlegt werden, so Scherer.

Als der Bürgermeister das sagte, machte die Ministerin, die qua Amt für Kitas zuständig ist, ein ernstes Gesicht. Und wer trägt dann die Kosten einer möglichen Verlegung der Kita? Scharf wollte und konnte keine konkreten Zusagen machen. Das Thema sei ihr aber wichtig.