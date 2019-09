Zu eng für die Sicherheit der Feuerwehrleute

Die Gemeinde Berglern bekommt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Der Gemeinderat stieg mit dem Auftrag an die Verwaltung, ein Büro für die ersten beiden Planungsschritte zu suchen, in das Verfahren ein.

Berglern– Dass es einen Neubau geben wird, steht schon länger fest, denn mit dem Bebauungsplan für die neue Ortsmitte hat die Gemeinde auch schon damit begonnen, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

In diesem Bebauungsplanentwurf ist eine sogenannte Gemeinbedarfsfläche für ein neues Gerätehaus enthalten. Die beiden Dinge laufen jetzt parallel, wie Verwaltungsleiter Werner Christofori nach der Sitzung auf Nachfrage der Heimatzeitung erläuterte: Wenn der Planer gefunden sei und mit der Arbeit beginne, könnten auch schon die ersten Grundzüge des Bebauungsplans bekannt sein, die dann in die Überlegungen der Planer in einem frühen Stadium mit einfließen könnten.

Hintergrund ist eine längere Mängelliste, die die Kreisbrandinspektion nach einer Begehung des Gerätehauses im vergangenen Jahr erarbeitet hatte. Das Gebäude entspricht demnach in Teilen nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften.

Einer der wichtigsten Punkte: Um die Fahrzeuge herum ist es zu eng, weil im Laufe der Jahre die Autos größer geworden sind. Dadurch bestehe Gefahr für die Einsatzkräfte. „Das Gerätehaus kann aber nicht mitwachsen, darum kommen wir hier um einen Neubau nicht herum“, sagt Christofori. klk