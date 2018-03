Neustart bei Sozialwohnungen

Gewaltiges Pech hat die Gemeinde Berglern gehabt: Der Architekt, der die Sozialwohnungen auf dem gemeindeeigenen Grundstück gegenüber vom Feuerwehrhaus planen sollte, hat „wegen Arbeitsüberlastung“ den Auftrag zurückgegeben.

Berglern – „Jetzt fangen wir wieder bei Null an“, erklärte Bürgermeister Simon Oberhofer auf Nachfrage. Bei der Suche nach einem neuen Büro sei er aber fündig geworden.

Der Gemeinderat könnte im Mai oder Juni einen ersten Entwurf auf den Tisch bekommen. Die Zeit drängt aber, denn die Gemeinde ist auf Förderprogramme des Freistaates angewiesen. „Ende 2019 laufen die Programme aus“, so der Bürgermeister. Dann müssten die Antragsunterlagen komplett mit Genehmigungsplanung eingereicht sein.

An den Kernaussagen zur Planung hält die Gemeinde fest: Es sollen sechs sozial geförderte Wohnungen auf dem Grundstück errichtet werden. Diese sollen unterschiedliche Größen und Zuschnitte haben. Noch steht ein Gebäude auf dem Grundstück, das erst einmal abgerissen werden muss. Das Projekt bindet Verwaltungskraft, und das wiederum führt dazu, dass andere Vorhaben in der Zeitplanung nach hinten rutschen. Das betreffe auch das geplante Wasserkraftwerk. „Und dann habe ich noch den Kratzerwirt am Bein“, erinnert Oberhofer. klk

