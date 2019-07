Volle Tische bei „Berglern rockt“

Geradezu unverschämtes Glück hatte der Verein Kult e.V. am Samstag mit seiner Traditionsveranstaltung „Berglern rockt“. Immer wieder wurden Handys herumgereicht mit den aktuellen Bildern vom Wetterradar, und tatsächlich fielen auch ein paar Tropfen, aber dann kam doch noch die Abendsonne hervor und tauchte den sich rapide füllenden Platz vor der Bühne in ein fantastisches Licht.

Berglern – Dann legte auch schon Ois live los, und man merkte sehr schnell, dass die Musiker aus dem Landkreissüden ihren Fanclub mitgebracht hatten. Vor allem die charismatische Sängerin Patty erwies sich als wahre Multi-Instrumentalistin: Keyboard, akustische Gitarre und Mundharmonika, kombiniert mit ihrer enorm wandelbaren Stimme machte den Auftritt abwechslungsreich. Den Gästen gefiel’s.

Zwischenzeitlich mussten die Organisatoren weitere Biertischgarnituren aufbauen. Alt-Bürgermeister Herbert Knur kam ebenfalls, ließ sich am Eingang ein grünes Armband verpassen. „Das heißt, dass ich erwachsen bin“, ulkte er. Tatsächlich sind diese Armbänder hilfreich bei der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes.

„Erwachsen“ waren auch die Alt-Rocker von Clayton, die ihr 30. Bühnenjubiläum gefeiert haben und auch in Berglern nichts anbrennen ließen. Auch sie hatten viele an ihren T-Shirts zu erkennenden Freunde mitgebracht und zeigten so manchem Jungen noch, wo der Hammer hängt. klk