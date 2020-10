Sanierung in Berglern: Patient Eittinger Straße

Der Berglerner Gemeinderat hat nichtöffentlich die Fahrbahnsanierung der Eittinger Straße vorbereitet – für 50 000 Euro. „Die ist sehr sanierungsbedürftig“, so Bürgermeister Anton Scherer nach seiner Bekanntgabe in der jüngsten öffentlichen Sitzung. Die Straßenentwässerung macht Kummer.

Berglern – Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h ist dort schon länger in Kraft. Es gab Ideen, die Straße dem Landkreis quasi anzuhängen, und zwar wegen der überörtlichen Verkehrsbedeutung vor allem im Berufsverkehr. Scherer hatte das in der Bürgerversammlung 2018 erneut ins Spiel gebracht, damit aber Landrat Martin Bayerstorfer auf die Palme gebracht: „Ich warne davor, zu glauben, dass das so einfach geht!“ Immerhin hatte der Kreischef zugesagt, er könne das ja mal prüfen lassen. Schon Herbert Knur hatte es vergeblich versucht.

Der Landkreis würde die Straße nur in einem „ordnungsgemäßen Zustand“ übernehmen. Das ist Gesetz und gilt auch bei Abstufungen von Straßen. Das Thema ist mit der jetzt angeleierten Sanierung nicht vom Tisch, aber erst mal ist die Gemeinde als aktueller Staßenbaulastträger am Zug.

Klaus Kuhn