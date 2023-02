Unbekannter spricht Kind an

Von: Hans Moritz

Die Polizei ist verstärkt in Berglern unterwegs, sieht aber kein erhöhtes Risiko für Kinder. © Hans Moritz

In Berglern hat ein Unbekannter am Dienstag einen Buben angesprochen. Der reagierte richtig und radelte einfach weiter.

Berglern - Die Eltern schalteten die Polizei ein. Deren Chef Rainer Kroschwald sagte unserer Zeitung, „dass wir in dem Bereich verstärkt präsent sind“. Er gibt Familien den Rat, ihre Kinder zu sensibilisieren, sich nicht auf Gespräche einzulassen, nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzufahren oder zu gehen beziehungsweise andere Passanten um Unterstützung zu bitten. Aktuell sehe er in Berglern keine Gefahr. Man stehe auch mit der Gemeinde in Kontakt. ham