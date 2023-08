Berglern: „Riesige Sauerei“ am Sattlerweg

Mehrkosten für Bauherren nach Gerichtsurteil: Bürgermeister schimpft

Von Klaus Kuhn schließen

Bauen ist für viele Menschen derzeit zur Utopie geworden. In der Gemeinde Berglern trat im Gemeinderat nun ein Thema auf, das Bauherren noch einen zusätzlichen Stock zwischen die Beine wirft beziehungsweise weitere Kosten aufbürdet. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. „Ich bin stinksauer, das ist eine riesige Sauerei“, schimpfte Bürgermeister Anton Scherer. Konkret ging es um das Bauleitverfahren am Sattlerweg.

Berglern – Bürokratieabbau wäre bitter nötig, befand Scherer, aber leider würden die Kommunen aktuell das genaue Gegenteil erleben. Das Ergebnis sei, dass jetzt den Bauherren, die mit der Gemeinde stets fair umgegangen seien, weitere Kosten entstünden.

Die Gemeinde muss nämlich das Verfahren am Sattlerweg jetzt doch im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung durchführen. Dem Gemeinderat blieb nichts anderes übrig, als einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

„Schuld“ ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach es gegen europäisches Recht verstößt, wenn Flächen außerhalb des Siedlungsbereichs im beschleunigten Verfahren überplant werden. Das ist am Sattlerweg der Fall, das Planungsgebiet liegt am Ortsrand. Ein Umweltverband hatte gegen eine Gemeinde im Bundesgebiet geklagt, die am Ortsrand drei Hektar im beschleunigten Verfahren überplanen wollte. Der Bebauungsplan wurde vom Gericht für unwirksam erklärt.

Der gesamte Paragraf 13b des Baugesetzbuchs, der immer wieder angewendet wurde, ist diesem Urteil zufolge mit Unionsrecht weitgehend unvereinbar. Das bedeutet das sofortige Ende fast aller beschleunigter Verfahren, wie sie immer wieder durchgeführt worden sind.

Die Auswirkungen des Urteils sind in Berglern nun deutlich spürbar: Jetzt muss auch für die im konkreten Fall geplanten zwei Wohnhäuser das sogenannte Regelverfahren angewendet werden. Im vergangenen Dezember war der Gemeinderat noch davon ausgegangen, dass man mit dem vereinfachten Verfahren zurecht kommen könnte. In einem Teil des Planungsgebiets für zwei Einfamilienhäuser sollen auch sechs öffentliche Parkplätze entstehen.

Scherer war sichtlich wütend. Er habe absolut kein Verständnis für diese Politik, zumal hier der Bundesgesetzgeber versucht habe, die Schaffung von Wohnraum zu erleichtern.

Einen guten Umgang miteinander erlebt die Gemeinde auch an der Feldstraße. Dort soll ebenfalls ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Investoren haben nun ihr Vorhaben im Rat vorgestellt und bekamen eine einstimmig positive Entscheidung vom Gremium. In diesem Fall entstehen acht Wohngebäude, zumeist Doppel- oder Reihenhäuser, auf insgesamt 6600 Quadratmetern. Die Investoren realisieren eine flächensparende, vergleichsweise dichte Bebauung.

Anders als beim Vorhaben am Sattlerweg funktioniert hier das beschleunigte Verfahren, weil der Bereich mitten in Berglern liegt. Der Kommentar des Bürgermeisters, was den Umgang der Investoren mit der Gemeinde angeht, bezog sich auf die Anlage von öffentlichen Parkplätzen und Gehwegen, von denen die Gemeinde profitiert und die durch das Bauleitverfahren nun ermöglicht werden.

In beiden Fällen ist es zulässig, die Planungskosten wenigstens anteilig durch die Investoren oder Bauherren tragen zu lassen, was jetzt auch Teil der jeweiligen Beschlüsse ist.