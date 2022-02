Rindviecher und der richtige Riecher

Planungsrechtliches Malen nach Zahlen: die Karte rund um den geplanten Rindermaststall in Berglern. Je höher die Zahl in den kleinen Quadraten desto zahlreicher die sogenannten „Geruchsstunden“ und damit die mögliche Belästigung. © Plan: Pezold/Repro: Kuhn

Mit sogenannten „Geruchsstunden“ befasste sich Berglerns Gemeinderat. Im Zentrum der verzwickten Angelegenheit steht ein Rindermaststall.

Berglern – Das riecht doch mal nach einer baurechtlich verzwickten Angelegenheit – Betonung auf Geruch: Der Gemeinderat von Berglern hat jetzt auch den Bebauungsplan für das Sondergebiet „Landwirtschaft“ unmittelbar im Anschluss an das Sondergebiet „Einzelhandel“ mit dem künftigen Supermarkt in die entscheidende Phase des Aufstellungsverfahrens geschickt. Im Zentrum steht ein Rindermaststall. Einstimmig billigte das Gremium nun in seiner Sitzung die aktualisierte Planfassung von Franz Pezold, der die Einwände und Anregungen aufgearbeitet hatte. Einem Einwender dürfte der Beschluss allerdings stinken.

Zum Hintergrund: Der Bauantrag des Landwirts, den Rindermaststall zu errichten, kam 2019 und damit ungefähr zeitgleich mit dem Wunsch der Gemeinde und der eigentumsrechtlichen Möglichkeit, einen Supermarkt zu errichten. Damit waren die Konfliktlinien klar.

Planer Pezold sagte nach der Sitzung zur Heimatzeitung: „Schlimmstenfalls hätte der sogar den Supermarkt abwehren können.“ Es habe also eine Bauleitplanung erstellt werden müssen, die es ermögliche, beide Nutzungen miteinander in Einklang zu bringen. Darum gebe es nun auch ein „Sondergebiet Landwirtschaft“. Pezold: „Jetzt hat der Landwirt am Ende sogar mehr Möglichkeiten. Die Gemeinde bringt das Bauleitverfahren zu Ende.“ Genau das war nun Thema in der Sitzung. Die Gemeinde musste gegenüber dem Landwirt Wort halten.

Das größte Problem ist die zu erwartende Geruchsbelästigung, die von einem Rindermaststall ausgeht. Dagegen richtete sich auch der einzige Einwand, der aus der Öffentlichkeit kam. Es ist der unmittelbare Nachbar auf der gegenüberliegenden Seite des Planungsgebiets, der seine eigenen Vorhaben beeinträchtigt sieht. Er denkt an die Einrichtung eines Gewerbebetriebs dort, aber auch an den Bau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle.

Pezold greift auf ein Instrumentarium zurück, das auf sogenannten „Geruchsstunden“ beruht und leisten soll, was objektiv schwierig ist: höchst subjektive Wahrnehmung von „Gestank“ in eine verbindliche Richtlinie gießen, die dann auch noch im Ernstfall vor Gericht Bestand hat. Die Definition einer Geruchsstunde lautet wie folgt: „Falls innerhalb einer Stunde in einem Zehntel der Zeit erkennbare Gerüche aus emittierenden Anlagen/Betrieben auftreten, liegt eine Geruchsstunde vor, das heißt, die gesamte Stunde wird als Stunde mit Geruchsbelastung gezählt.“

Nun ist die Bewertung von Geruch bei verschiedenen Neubaugebieten, die in der „Riechweite“ von landwirtschaftlichen Betrieben geplant sind, vielleicht noch machbar, aber bei einem Rindermaststall, der erst auf der Basis eines Bebauungsplans gebaut werden kann und soll, wird es noch einmal problematischer. Da geht es nur mit Modellrechnungen, und die hat Pezold ausführlich zu Rate gezogen, um darauf seine Argumentation aufzubauen.

„Die Zahl der Tiere spielt da eine zentrale Rolle, und die ist auch im Bebauungsplan begrenzt worden“, sagt er. Der Stall soll den Planunterlagen zufolge 66 auf 17 Meter groß werden. Herausgekommen ist ein kunterbuntes Bild, das die Zahl der Geruchsstunden rund um den geplanten Stall zeigt.

Auf sichereres Terrain begab sich Pezold bei dem angedachten Gewerbebetrieb: Der liegt im Außenbereich, wo er baurechtlich gar nicht möglich ist – es sei denn, es wird ein weiteres Bauleitverfahren angestoßen. Und die angedachte Maschinenhalle hat einen weit geringeren Schutzstatus, wäre unter bestimmten Voraussetzungen im Außenbereich zulässig, also unproblematisch. Ergebnis: Der Einwand gegen den Maststall wurde vom Rat abgewiesen, zumal selbst dann, wenn es dort mal zu einer Bauleitplanung käme, der Eigentümer durchaus noch Möglichkeiten hätte.

Alle anderen Themen wie Sichtdreiecke, Bepflanzungen, Zufahrten für die Feuerwehr und so weiter waren unproblematisch und wurden von den Räten schnell abgehandelt. Der Bebauungsplan geht in der leicht geänderten Form in die offizielle Auslegung.

Klaus Kuhn