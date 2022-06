Schleichwege an Berglerner Rewe-Baustelle: „Der Ärger hat sich keineswegs gelegt“

Von: Markus Schwarzkugler

Robert Krieger ist als Anwohner betroffen. © privat

Ist an den vom Schleichverkehr betroffenen Nebenstraßen unweit der Rewe-Baustelle in Berglern tatsächlich etwas mehr Ruhe eingekehrt? Gemeinderat und Anwohner Robert Krieger widerspricht dem Bürgermeister und übt scharfe Kritik.

Berglern – Ist an den vom Schleichverkehr betroffenen Nebenstraßen unweit der Rewe-Baustelle in Berglern tatsächlich etwas mehr Ruhe eingekehrt, wie es Bürgermeister Anton Scherer (BBL) im Gespräch mit unserer Zeitung festgestellt hat? „Der Ärger hat sich keineswegs gelegt. Nach wie vor sind die Anwohner der Hardter Straße dem Schleichverkehr ausgeliefert“, hält Robert Krieger, der als Anwohner der Hardter Straße schreibt, aber auch BBL-Fraktionschef im Gemeinderat ist, dagegen.

„100 Fahrzeugbewegungen pro Stunde sind angesagt“, sagt Krieger. Und er kritisiert: „Trotz Beschwerden und Mahnungen von Anwohnern konnte oder wollte hier keine Abhilfe geschaffen werden. Von den durch die Gemeinde zugesagten Verkehrslenkungsmaßnahmen war nichts zu spüren.“ Verkehrskontrollen der Polizei seien von Anwohnern auf Eigeninitiative veranlasst worden.

Die Anwohner der Hardter Straße seien für das Allgemeinwohl bereit, „diesen massiven Eingriff in Wohnqualität hinzunehmen“. Auch der Schwerlastverkehr wegen der Straßenbaumaßnahme des Landkreises werde geduldig ertragen, Schäden an Gartenzäunen würden mit rechtsanwaltlicher Hilfe reguliert. „Aber Beschwerdeführer und Mahner als ,Rumschreier‘ zu betiteln, ist schlichtweg eine Unverschämtheit“, so Krieger. Scherer hatte unserer Zeitung gesagt: „Natürlich gibt es aber immer einige, die laut schreien.“