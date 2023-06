„Sie hat die jungen Lehrerkollegen an die Hand genommen“

Nachruf: Barbara Schlachtl war unter anderem Schulleiterin in Berglern – „Sie war 1A“

Von Klaus Kuhn

Eine große Pädagogin, ein außergewöhnlicher Mensch ist gegangen: 41 Jahre lang wirkte Barbara Schlachtl als Lehrerin im nördlichen Teil des Landkreises: in Eittingermoos, Langenpreising und zuletzt als Schulleiterin in Berglern. Kürzlich ist die Pädagogin im Alter von 79 Jahren verstorben, in Moosburg wurde sie beerdigt.

Nördlicher Landkreis Erding – Von 1991 bis 2001 war Schlachtl zehn Jahre lang stellvertretende Schulleiterin in Langenpreising, bevor sie die Leitung in Berglern übernahm, ab 2002 offiziell als Rektorin. Als solche wurde sie 2008 mit einer großen Feier unter Mitwirkung des Schulamtes und des damaligen Bürgermeisters Herbert Knur in den Ruhestand verabschiedet.

Privat war sie die Lebensgefährtin von Rudolf Weiß, dem früheren Bürgermeister von Langenpreising. Unvergessen ist ihr gemeinsamer Auftritt beim großen Festumzug zum Gemeindejubiläum 2017.

Begonnen hatte sie ihre Karriere an der Volksschule Eittingermoos, die 1969 aufgelöst wurde. Damit wurde auch Schlachtl versetzt, eben nach Langenpreising. Die Schule sollte ihr Lebensinhalt bleiben. Bei ihrer Verabschiedung 2008 verwies die stellvertretende Berglerner Schulleiterin Katharina Hintermaier auf einen Charakterzug Schlachtls, nämlich ihr stetes Bemühen um die Förderung der Gemeinschaft, auch im Kollegium. Das war wiederum etwas, was sie von Langenpreising nach Berglern mitgebracht hatte: Lehrerkollegin Christl Schmidt sagt über die Verstorbene: „Sie war die Betreuungslehrerin, hat die jungen Kollegen an die Hand genommen.“ Sie sei ungemein beliebt gewesen, so Schmidt weiter.

Kein Wunder also, dass bei ihrer Verabschiedung in der Berglerner Schulturnhalle auch viele Kolleginnen aus Langenpreising da waren. „Fachlich war sie 1A, auch pädagogisch“, erinnert sich Schmidt.

In Berglern konnte sich Schlachtl so richtig austoben, machte sich an die Neugestaltung des Schulhofs und band dabei auch die Eltern ein. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Heller aus Langenpreising hat sie zwar als Lehrerin nicht direkt erlebt, aber noch einen Wesenszug immer wieder kommuniziert bekommen: „Sie war eine sehr gerechte Lehrerin.“ So zitierte sie ihre vielen Gesprächspartner zu den Spuren, die Schlachtl in Langenpreising hinterlassen hat. Schulamtsdirektor Georg Mittermaier stellte bei ihrer Verabschiedung fest, ihr Beruf sei für sie „Passion“ gewesen.