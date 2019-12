VdK Berglern: Fortbestand gesichert

Berglern - Der VdK Berglern hat einen neuen Vorstand: Rolf Bolliger führt den 165 Mitglieder starken Sozialverband. Er trat die Nachfolge von Herbert Knur an.

Rolf Bolliger führt den wachsenden VdK-Ortsverband Berglern, unterstützt von Hanni Ott als Vize. Neue Schatzmeisterin ist Susanna Schmid-Elsaesser. Schriftführer Heinrich Cremer wurde in Abwesenheit gewählt, Beisitzer sind Marlene Waitzenauer, Vize-Bürgermeister Otmar Lerch und Georg Wagner.

Noch vor einem Jahr hatte der geschäftsführende Vorsitzende, Ehrenbürger und Altbürgermeister Herbert Knur leidenschaftlich die Werbetrommel dafür gerührt, sich im VdK-Ortsvorstand zu engagieren und für seine Person gemeint: „Einmal muss Schluss sein.“ Knur hatte auch für eine Vergrößerung des Vorstands geworben, um die Arbeit besser zu verteilen. Alles das ist jetzt umgesetzt worden, der Fortbestand des Ortsverbandes gesichert. VdK-Kreisvorsitzender Hermann Bredenkamp, der nach dem Dank an die scheidende Führungsriege die Wahlen leitete, merkte man die Erleichterung darüber, dass er dieses Problem vom Tisch hat, schon ein wenig an.

Knur hatte zuvor Zahlen vortragen, die jede Diskussion erübrigten: 13 Neuzugängen standen demnach fünf Abgänge gegenüber, so dass die Mitgliederzahl auf 165 kletterte. Begonnen habe er 1995 mit 25 Mitgliedern, sagte Knur im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die signifikante Steigerung der Mitgliederzahlen erklärte er so: „Der Beratungsbedarf in sozialen Fragen ist einfach massiv gewachsen, weil alles komplizierter geworden ist. Und dann werden viele auch aus Solidarität beigetreten sein.“

Die Richtung stimmt jedenfalls, auch beim Ergebnis für die Sammlung „Helft Wunden heilen“, mit 1714,50 Euro für Knur „ein schöner Erfolg“. Tatsächlich haben die fleißigen Sammler das Rekordergebnis des Vorjahres (1771,50 Euro) nur knapp verfehlt.

Die steigenden Zahlen haben es aber in sich: Bei 71 Teilnehmern am Seniorenausflug geht ein Doppelstockbus gerade noch. Wenn es zwei Busse und zwei Fahrer braucht, wird es teurer. Aber zunächst herrschte in der ausgezeichnet besuchten Versammlung an den dekorierten Tischen Freude über diesen Erfolg, immerhin gibt es diese Ausfahrten für die Senioren schon lange, zunächst mit Fahrgemeinschaften in Privatautos, später mit einem Bus. Knur erklärte sich bereit, den Vorstand bei der Organisation dieser Fahrten auch weiterhin zu unterstützen. (Klaus Kuhn)