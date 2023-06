Berglerner Zwergerlhaus feiert mit vielen Gästen seinen 30. Geburtstag – Blick in Geschichte

30 Jahre Zwergerlhaus, das war ein guter Grund zum Feiern im Berglerner Kindergarten. Bei traumhaftem Sommerwetter stand ein buntes Programm auf der Agenda.

Berglern – Zum Lied „Freude schöner Götterfunken“, begleitet von „Ton in Ton“ unter Leitung von Claudia Scharlach, marschierten die Kindergartenkinder ein. Rund 150 Eltern, Omas und Opas sowie Freunde hatten sich im großen Kreis versammelt. Leiterin Christine Saxstetter sagte zur Begrüßung, dass es viele Geschichten gebe. „So wurde gelacht und manchmal auch etwas geweint. Doch was gibt es Schöneres als Kinderlachen? Dafür sorgen unsere Mitarbeiterinnen, und es gibt beste Unterstützung von engagierten Elternbeiräten, verständnisvollen Eltern, hilfsbereiten Bauhofmitarbeitern.“ Besonders freue sie, dass auch Ehemalige gekommen waren, die heute bereits selbst Eltern seien. Saxstetter: „Machen wir weiter so die nächsten 30 Jahre.“

Mit dem Lied „Wir sind Berglerner Kinder“ leiteten die Kleinen über zu den Ausführungen von Bürgermeister Anton Scherer. Ihn freue besonders, dass Altbürgermeister und Ehrenbürger Herbert Knur gekommen sei und so sein Werk nach 30 Jahren mitfeiere. Saxstetter und ihrer Vertreterin Steffi Huß galt Scherers Dank für den tollen Rahmen. Das ganze Team des Zwergerlhauses wurde mit Blumen bedacht.

Scherer ging auch auf den Werdegang des Zwergerlhauses ein. Vor der Eröffnung 1993 war der Kindergarten unter der Grundschule untergebracht, und der Träger war die Caritas. „Es gab noch Wechselgruppen, und der Spielplatz zusammen mit der Schule war natürlich etwas problematisch. Man versuchte, die Personalhoheit zu bekommen und die Trägerschaft zu übernehmen. Den Finanzen nach sollte es eigentlich ein zweigruppiger Kindergarten werden, aber dank der Weitsicht von Herbert Knur wurde es ein dreigruppiger Kindergarten“, blickte Scherer zurück. „Knur sollte Recht bekommen, der Flughafen stand vor der Tür, und der Zuzug stieg laufend.“

Der erste Gruppensaal vorne war anfangs noch der Trausaal, aber schnell wurde sogar eine vierte Gruppe nötig. Die Baukosten betrugen 2,25 Millionen Mark. 2010 gab es einen Krippenanbau, und heute sind es vier Kindergarten- und eine Krippengruppe. Saxstetter ist seit 2001 dabei und seit 15 Jahren die Leiterin.

„Wir haben in Berglern nicht nur den gesetzlichen Anspruch, sondern wollen auch dafür sorgen, die Plätze auf Dauer zu sichern“, sagte Scherer. „Das heißt viel Geld, qualifiziertes Personal – und das in den aktuellen Zeiten mit leeren Kassen und Mangel an Personal.“ Er sei derzeit sehr froh, so viele gut ausgebildete Leute zu haben.

Zu Einflüssen von außen meinte Scherer, dass man das eine oder andere stecken lassen und die Ansprüche etwas zurücknehmen solle. „Denn die Mitarbeiterinnen, die vorhanden sind, machen ihre Arbeit aus Überzeugung, machen das für unsere Kinder, dass es ihnen gut geht.“ Er sei stolz auf dieses Team und den fantastischen Job, den sie hier machten. Die Kinder seien in besten Händen sind.

Mit Gesang, Gedichten und bayerischem Tanz sorgten die Kindergartenkinder für ein fröhliches Programm, Eiswagen und Clown waren die Belohnung.

Landrat Martin Bayerstorfer gab sich beeindruckt von der Einrichtung und dankte den damaligen Entscheidungsträgern. Das Erfolgsgeheimnis seien bestens ausgebildete junge Damen und eine hervorragende Leitung, die den Kleinsten den Aufenthalt zum Wohlfühlerlebnis machten. „Die Eltern können froh sein, hier ihren Nachwuchs bestens untergebracht zu wissen. Sie können darauf vertrauen, zu wissen, dass sich hier optimal gekümmert und Fähigkeiten gefördert werden“, sagte Bayerstorfer. spa