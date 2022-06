Wieder Tierhasser in Berglern unterwegs: Kater Punkti kommt mit Verletzung davon

Kater Punkti ist noch verstört und traut sich nur noch in den heimischen Garten. © privat

Erst mit Nägeln versetzte Köder in Mitterlern, jetzt Drahtschlingen-Fallen in Niederlern. Wieder ist im Gemeindegebiet ein Tierhasser unterwegs.

Berglern – Rosi Aigners Kater Punkti ist in eine solche Falle geraten, konnte sich aber daraus befreien und kam nur leicht verletzt nach Hause – wenn auch später als gewohnt und arg verstört. Bürgermeister Anton Scherer hat eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für sachdienliche Hinweise, die zur Täterergreifung führen.

Aigner sagt zur Gemütsverfassung ihres verletzten Katers, der wohl ein Zufallsopfer ist: „Jetzt traut er sich nur noch in den Garten.“ Passiert ist das Ganze in der Nähe der Straße An der Mühle in Niederlern. „Er hatte die Drahtschlinge um den Bauch. Wenn die woanders gewesen wäre, ich will mir das gar nicht ausdenken.“ Die Schlinge sei so konstruiert gewesen, dass sie sich zuziehe. Die Fotos, die Aigner gemacht hat, lassen diesen Schluss ebenfalls zu.

Diese Drahtschlinge hatte Kater Punkti um den Bauch. © privat

Drahtschlingen als Falle sind Aigner zufolge eine Form der Wilderei. Sie hofft, dass nicht weitere ausgelegt worden sind. Sie habe bereits Kontakt mit einem Jäger aufgenommen, der von einer Sauerei gesprochen habe.

Es ist sogar mehr, und zwar eine Straftat. Paragraph 292, Absatz zwei des Strafgesetzbuches sagt aus, dass es sich um einen „besonders schweren Fall von Jagdwilderei“ handelt. Die Verwendung von Drahtschlingen wird hier ausdrücklich erwähnt. Kommen sie zum Einsatz, versteht kein Staatsanwalt mehr Spaß: Bis zu fünf Jahre Haft drohen. Im Falle von Punkti kommt Tierquälerei hinzu.

Aigner will auch die Polizei verständigen. Sie kann den Tatzeitraum ziemlich genau eingrenzen: Am Pfingstsamstag sei das passiert.

Auf Nachfrage kündigt Bürgermeister Scherer an, über die Gemeindemedien ebenfalls eine Warnung veröffentlichen zu wollen. Er bittet dringend um Hinweise direkt an die Polizei. Sie ist unter Tel. (0 81 22) 9 68-0 oder per E-Mail an pp-obn.erding.pi@polizei.bayern.de zu erreichen. „Ich finde, das ist eine Riesen-Sauerei“, sagt Berglerns Bürgermeister.

Schon in einer früheren Stellungnahme hatte der Vorsitzende des Erdinger Kreisjagdverbands und damalige Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbands (BJV), Thomas Schreder, zu Wilderei deutlich gemacht: „Mit Romantik hat das nichts zu tun. Wilderer handeln einfach nur kriminell.“

Eine Stellungnahme der Justiziarin des BJV war urlaubsbedingt nicht zu erhalten. Die Pressestelle der Polizeidirektion Oberbayern Nord, die für den Kreis Erding zuständig ist, wusste auf Nachfrage immerhin nichts von einer auffälligen Häufung von Straftaten ähnlicher Art im Raum Erding.

Klaus Kuhn