Beste Stimmung beim Austria-Abend

Gut 300 Fans des Austro-Pop sind zum Konzert der Band „I am from Austria“ ins Waldbad gekommen.

Taufkirchen –Es wurde geschwoft, sich eng aneinander gekuschelt, vor der Bühne abgerockt, lautstark mitgesungen, und dann wieder sentimental mitgeschmachtet: „I am from Austria“ war die Band, die zum Festauftakt des 50-jährigen Bestehens des Taufkirchener Waldbades ein Open-Air-Konzert gab.

Gut 300 Fans des Austro-Pop waren am Donnerstag gekommen und hatten einen wunderschönen Abend. Einziger Wermutstropfen: Je später der Abend, desto kälter wurde es. Das Sextett beherrscht sein Metier und verstand es, das Publikum mitzureißen. Zu hören gab es sie alle, die Hits von Wolfgang Ambros, Peter Cornelius, Georg Danzer, Rainhard Fendrich oder Ludwig Hirsch. Auch Ohrwürmer von Falco, DÖF, STS, der EAV und Opus hatten „I am from Austria“ im Repertoire. So erklangen „Skifoarn“, „Weiße Pferde“ und „Reif für die Insel“, aber auch „Der Kommissar“, „Codo“ oder „Live is Life“.

Die Spielfreude und die Stimmen der drei Sänger, die sich nah an den Originalen bewegten, sowie ihre Erklärungen zu den Musikern und Gruppen machten den Abend zu einem Wohlfühlbad, das viele Gäste in alten Zeiten schwelgen ließ.

Die Schwindkirchener Liedermacherin Helga Brenninger war mit ihrer Band als Vorgruppe aufgetreten. mel