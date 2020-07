Skateboard als Waffe

Schwarzfahren, Beleidigung und versuchte gefährliche Körperverletzung – all das wirft die Bundespolizei einem 24-Jährigem aus dem Landkreis Erding vor.

München/Erding - Der junge Mann sollte am Dienstag gegen 22.30 Uhr in einer S-Bahn seinen Fahrschein vorzeigen. Am Marienplatz in München flüchtete er aus dem Zug und rannte mit seinem Hund eine Rolltreppe hinauf. Security-Personal der Bahn lief ihm hinterher und stellte ihn. Statt sich auszuweisen, hob er sein Skateboard, um es als Waffe einzusetzen. Doch die Sicherheitsbediensteten konnten ihn fesseln und so einen zweiten Fluchtversuch vereiteln. Dafür wurden sie wüst beschimpft. Bundespolizisten übernahmen den Fahrgast und stellten bei ihm 1,5 Promille Alkohol fest. ham