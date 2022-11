Trauerrednerin Bianka Mittermaier über das Trösten, das Abschiednehmen - und wie man die richtigen Worte findet

Von: Katrin Woitsch

Sie macht aus Trauer Sätze: Bianka Mittermaier arbeitet nebenberuflich als freie Trauerrednerin. © Peter Gebel

Bianka Mittermaier arbeitet fünf Tage die Woche im Landratsamt Erding. In ihrer Freizeit ist sie Trauerrednerin. Sie findet die letzten Worte für Menschen, denen sie nie begegnet ist. Traurig ist diese Aufgabe für sie nicht. Im Gegenteil: Im Trösten findet sie Frieden.

Bianka Mittermaier sitzt an ihrem Schreibtisch. Es ist mitten in der Nacht und sie ist gedanklich bei einem Menschen, dem sie nie begegnet ist. Wenn sie einmal angefangen hat, nach den richtigen Worten zu suchen, kann sie schwer aufhören, bevor sie sie gefunden hat. Sie ist Trauerrednerin. Gerade verfasst sie die letzten Worte für eine Frau. Zum Trauergespräch kam die ganze Familie, es sind viele Tränen geflossen – und sie haben Erinnerungen mit ihr geteilt. Solche Lebensgeschichten trägt die 40-Jährige bis zur Beerdigung jeden Tag mit sich herum. „Manchmal wache ich auch nachts auf und habe das Gefühl, dass der Schluss noch nicht stimmt“, erzählt sie. Mittermaier möchte sogar, dass die Verstorbenen sie um ihren Schlaf bringen. Es ist ihr wichtig, dass sie bis zur Trauerfeier die richtigen Worte gefunden hat.

Hauptberuflich arbeitet die Erdingerin im Jugendamt des Landratsamtes. Vor knapp zwei Jahren ließ sie sich zur Trauerrednerin ausbilden. Auch wegen ihrer Uroma. Die starb 1998. „Ich erinnere mich heute noch, dass die Rede des Pfarrers sehr allgemein war. Es wurde gar nicht klar, welche Persönlichkeit meine Uromi hatte.“ Wie sehr sie dieser Moment geprägt hatte, merkte sie erst viel später. Ihr Wunsch, berührende letzte Worte für Menschen zu finden, wurde immer größer.

Es ist wirklich nicht schwer, zu trösten. Was zählt, ist da zu sein und zuzuhören.

Bianka Mittermaier hat viel gelernt während der dreimonatigen Ausbildung. Langsam sprechen, Gefühl in die Stimme geben. „Das habe ich auch für meinen Alltag übernommen“, sagt sie. Sie hat eine warme, weiche Stimme – vor allem aber hat sie viel Empathie. Sie kann sich gut in die Menschen hineinversetzen, die sie in Momenten größter Trauer besucht. Oft bringt sie ein Stück Kuchen mit. „Weil es vielen Menschen gut tut, gemeinsam etwas zu essen.“ Aber auch, weil viele Trauernde oft vergessen, sich um sich selbst zu kümmern, sagt sie. Sie nimmt sich viel Zeit für die Gespräch, stellt Fragen, hört zu. Und sie tröstet.

Das ist nichts, was sie lernen musste, sagt sie. Viele Menschen hätten nicht gerne mit den Themen Tod und Trauer zu tun. „Weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen oder wie sie reagieren sollen.“ Dabei könne jeder trösten, ist Mittermaier überzeugt. „Es ist wirklich nicht schwer. Was zählt, ist da zu sein und zuzuhören.“

Ihre Freunde und Bekannten, die von ihrem Nebenjob wissen, fragen sie oft, warum sie sich so viel Trauer zumute. „Ich spüre die Trauer so intensiv, wie ich Freude spüren kann“, sagt sie selbst. Aber sie habe auch gelernt, sie hinter sich zu lassen. Nach einem Trauergespräch nimmt sie sich immer erst mal Zeit für sich selbst. Doch dann dauert es meist nicht lange und sie sitzt vor dem Computer – und versucht, aus den Emotionen, die sie erlebt hat, Worte zu machen. Bis zum Tag der Beerdigung begleiten die Lebensgeschichten Bianka Mittermaier überall hin. Sie denkt über die Verstorbenen nach, über Formulierungen, ändert immer wieder einzelne Passagen, dann schickt sie die Rede an die Angehörigen und wartet auf eine Rückmeldung. „Erst nach der Beerdigung finde ich meinen Frieden.“

Ich kann in den Gesichtern der Menschen sehen, ob ich sie mit meinen Worten erreicht habe.

Doch es gibt Begegnungen, an die sie noch manchmal zurückdenkt. Da war zum Beispiel die junge Frau, die den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hatte. Trotzdem kam sie zur Beerdigung. Bianka Mittermaier spürte, wie schwer sie sich tat, wie sehr sie gegen ihre Emotionen kämpfte. Sie fragte sie, ob sie die Blumen auf das Urnengrab legen wolle. Als die Frau das machte, kamen die Tränen – und im selben Moment kämpfte sich die Sonne durch den grauen Herbst-Himmel.

Wenn Bianka Mittermaier eine Trauerrede hält, gibt es nie Beifall. Ihr Applaus ist die Stille. „Ich kann in den Gesichtern der Menschen sehen, ob ich sie mit meinen Worten erreicht habe“, sagt sie. Aber es geht ihr um mehr, als um passende Sätze. „Niemand braucht seinen letzten Weg allein zu gehen.“ Sie begleitet die Begleiter.

Wer sich soviel mit Trauer beschäftigt wie sie, fängt an, anders über das Leben zu denken. „Der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt sie. „Es liegt nicht in unseren Händen, wann unser Leben zu Ende geht. Aber wie wir es leben.“ Bianka Mittermaier hat durch ihre Arbeit als Trauerrednerin gelernt, was es bedeutet, sich nach einem Streit schnell wieder zu versöhnen. Und wie wichtig es ist, anderen Menschen zu sagen, was sie einem bedeuten. „Ich habe gelernt, dass es unsere Aufgabe ist zu versuchen, aus jedem Tag etwas Gutes zu machen.“ Dieser Gedanke gibt ihr Frieden.