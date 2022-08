Bierkönig nach Bayerischem Body-Mass-Index

Zum Bierkönig wurde Leonhart Schwaiger (Bild l, M.) ernannt. Es gratulierten (v. l.): Markus Haas, Markus Empl, Wiesnmadl Theresa Herzog und Moderator Erich Kiefinger. © Fabian Holzner

Sieben Männer stellten sich den Wettkämpfen um den Bierkönig auf dem Volksfest Dorfen. Leonhart Schwaiger ist Sieger, punktgleich mit Markus Empl, so das ein spezieller Messwert die Entscheidung liefern musste.

Dorfen – Gründe zum Feiern hat die Burschenschaft Schwindkirchen üblicherweise häufig, am Donnerstag Abend, auf dem Dorfener Volksfest ergaben sich in Kürze dann gleich zwei: Der Verein gewann als am stärksten vertretene Burschenschaft eine Erdinger Weißbräu-Führung und ein Bursche aus ihren Reihen, Leonhart „Harte“ Schwaiger wurde zum Bierkönig 2022 gekrönt. Dem Jubel, als Wiesnmadl Theresa Herzog dem sichtlich überraschten Gewinner die Schaum-Krone aufsetzte und den roten Hermelin-Mantel überwarf, folgte ein Masskrug-Spalier der Schwindkirchener.

Fairer Applaus kam dabei auch von der Eibacher Dirndlschaft, die mit vier Tischen ebenfalls stark vertreten war. Sieben gestandene junge Männer hatten sich davor fast eine Stunde lang in drei Wettkämpfen auf der Bühne gemessen. Moderiert wurde der „Bierkönig 2022“ von Erich Kiefinger, der sich Wiesnmadl Theresa Herzog und einen der drei Festwirte, Franz Egerndorfer, zur Seite holte. Nach der kurzen Vorstellungsrunde von Stefan Zierer, Markus Haas, Markus Empl, Matthäus Mederer, Max Zimmermann, Bernhard Haindl und Leonhart Schwaiger wurde für die erste Disziplin eine Brotzeit gereicht, und zwar eine ordentliche: Zehn Paar Wiener für jeden einzelnen der Königs-Anwärter wurden auf die Bühne getragen; ohne Senf und ohne Brot. Bevor auf der Stoppuhr die gesetzten fünf Minuten abliefen, versteckte Franz Egerndorfer noch eine glücklicherweise nicht zum Einsatz gekommene Sicherheitsmaßnahme in Form zweier großer Kübel unter den Biertischen, dann ging es um die Wurst.

Anfeuerungsrufe, aber auch ein spöttisches „Und, san’s guad?“ oder „Hätten wir die Wiener warm machen sollen?“ von Erich Kiefinger begleiteten das Wettessen. Neun Stück schaffte dabei Markus Haas und gewann damit die erste Runde. Die etwas bleiche Gesichtsfarbe des ein oder anderen Teilnehmers wechselte beim anschließenden Masskrugstemmen schnell: „Hochrote Köpfe und schmerzverzerrte Gesichter wollen die Zuschauer sehen“, wusste Kiefinger und selbige ließen nicht lange auf sich warten.

Schnell nahmen die ersten Wettbewerber eine Neuregelung in Anspruch. Beim ersten Kontakt mit dem gespannten, roten Band durfte ein Fünf-Sekunden-Schluck aus dem Krug getrunken werden, auch dabei kam es zu beachtlichen Leistungen.

Zum finalen Kopf-an-Kopf-Rennen beim Masskrugstemmen kam es zwischen Markus Empl und Leonhart Schwaiger (Bild oben, 2. v. r. und l.). Während Schwaiger mit sichtbaren Schmerzen kämpfte, entschied Empl die zweite Disziplin für sich. © Fabian Holzner

Nach etwa neun Minuten kam es zum finalen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Markus Empl und Leonhart Schwaiger. Während Schwaiger unter den Zurufen seiner Burschenschaft bereits mit sichtbaren Schmerzen kämpfte, warf ihm sein Kontrahent noch einen herausfordernden Blick zu und entschied wenige Sekunden, nach dem „Harte“ bei 9.44 Minuten förmlich zusammenbrach, die zweite Disziplin für sich.

Nach Masse und Massen ging es maßvoller bei der Blindverkostung, der letzten Runde, her. Bachmayer, Bräu z’Loh, Alkoholfreies, Kellerbier und Erdinger Weißbier, also die fünf Biersorten, die auf dem Dorfener Volksfest ausgeschenkt werden, wurden in Bechern beschnüffelt und probiert. Hier gewann Leonhart Schwaiger. In der Gesamtwertung erreichte Markus Haas Platz drei, Schwaiger und Empl waren den Punkten nach gleichauf. Daher entschied der zuvor ermittelte Bayerische Body-Mass-Index: Körpergröße mal Wadlumfang geteilt durch 100; knapp lag dabei Schwaiger vorne.

Der ganzen Gaudi schickte Erich Kiefinger ein Gedenken an seinen Vorgänger als Moderator voraus. Mit großem Applaus würdigten die Besucher noch einmal die Leistungen von Jürgen Häusler, der Ende letzten Jahres verstorben war.