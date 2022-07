Zentrale Anlaufstelle für Landwirte: Viele Gäste beim 60. des Erdinger Maschinenringes

Beeindruckt von einem prächtigen Fuhrpark waren die Besucher der Ausstellung auf der Freifläche in Kirchasch. © Vroni Vogel

60 Jahre Maschinenring Erding und 20 Jahre MR Erding GmbH: Diese beiden runden Geburtstage wurden am Sonntag in Kirchasch bei einer Feier samt Gottesdienst in der Filialkirche St. Martin, Mitgliederversammlung im Gasthaus Bauer und einer Maschinenausstellung auf dem Freigelände gewürdigt. Auch ein Fachvortrag gehörte zum Programm.

Kirchasch – Der Maschinenring wurde von Josef Lanzinger aus Grucking als erstem Vorsitzenden in Zusammenarbeit mit der Katholischen Landjugend gegründet. Mit aktuell über 2000 Mitgliedern entwickelte sich die Organisation zu einem zentralen Ansprechpartner der bäuerlichen Familienbetriebe im Landkreis. Rund 95 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind Mitglied. Maschinenvermittlung, Betriebshilfe, Betreuung von Maschinengemeinschaften, fachliche Dienstleistungen und Beratung gehören zu den Kernaufgaben. Überregionaler Gründervater und Vorbild für den Erdinger Maschinenring war der Leiter der Abteilung Landfunk im BR, Dr. Erich Geiersberger, der 1958 in Buchhofen den ersten Maschinenring überhaupt aus der Taufe hob.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Pandemie meinte der heutige Vorsitzende Günther Drobilitisch in seiner Eröffnungsrede: „Viele können sich nur schwerlich an Zeiten solcher Verunsicherung, explodierender Kosten und tief greifender gesellschaftlicher Veränderungen erinnern.“ Dabei habe es für die regionale Landwirtschaft zwischendurch „Anzeichen steigender Wertschätzung“ gegeben. Drobilitsch äußerte die Hoffnung, dass dieser Trend anhalte „und nicht in den Wirren der Zeit untergeht“. Er versicherte, dass der Maschinenring sein Möglichstes geben werde, um die Mitgliedsfamilien zu unterstützen.

„Nehmt’s unsere Expertise ernst. Politik braucht Akzeptanz bis in den kleinsten Hof hinein“, forderte BBV-Kreisobmann Jakob Maier.

Der Geschäftsführer des Maschinenrings, Martin Haindl, meinte, dass die schwierige Corona-Zeit professionell gemeistert worden sei. Anfangs sei die Verunsicherung der Betriebshelfer groß gewesen, aber „unsere Einsatzkräfte haben superbesonnen reagiert“. Es sei viel in die Ausbildung investiert worden. Haindl nannte als herausforderndes Thema die Düngemittelverordnung. Er verwies auf „die guten digitalen Angebote“. Ob online oder in Präsenz, jeder Betrieb könne sich aussuchen, was am besten für ihn passe.

Die Digitalisierung als wichtige Zukunftsaufgabe, um die Betriebe bei der Nutzung fachlich zu begleiten, sprach auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Johannes Becher aus Moosburg, an. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft sah MdL Benno Zierer (Freie Wähler) als zukunftsweisende Herausforderung: „Bauern waren in der Energiewende immer vorne dran – als Pioniere bei der Photovoltaik und beim Biogas.“ Sie sollten auch bei der Windkraft mit im Boot sein. „Das wäre doch auch etwas für die Maschinenringe. Ihr seid die Macher, die so etwas im Kreuz hätten.“

Der Präsident der deutschen Maschinenringe, Leonhard Ost, und CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz gingen auf die weltweite Bedeutung der Ringe als internationale Institution bei der Hilfe zur Selbsthilfe ein. Der Kreis Erding sei „Förderer und Nutznießer des Maschinenrings“, sagte 3. Landrat Rainer Mehringer (FW). Nach den Ansprachen und dem Fachvortrag von Klaus Josef Lutz (BayWa AG) hatten die Gäste die Gelegenheit, bei der Ausstellung auf dem Freigelände einen beeindruckenden Fuhrpark zu besichtigen.

