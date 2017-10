Ärger mit Hühnerzüchter

Auf einen freien Streifen von 50 Zentimetern hatten sich ein Landwirt und die Gemeinde bei der Errichtung eines Legehennenstalls geeinigt. Doch der Bauwerber will nun übers Landratsamt die komplette Ausnutzung der Fläche erreichen.

Bockhorn – Schon mehrfach war der geplante Betrieb eines Legehennenzüchters auf der Gemarkung Salmannskirchen Thema im Gemeinderat. In der Sitzung am Donnerstag brachte Bürgermeister Hans Schreiner das Vorhaben bei den Bauanträgen erneut auf die Tagesordnung. Denn der Gemeindechef hatte ein Schreiben vom Landratsamt bekommen, in dem die Verwaltung aufgefordert wird, bis zum 20. Oktober „ein gemeindliches Einvernehmen“ in dieser Angelegenheit zu schaffen. Das verärgerte mehrere Ratsmitglieder. Nach längerer Diskussion sprach sich das Gremium gegen ein solches Einvernehmen aus. Nur Franz Auer jun. (CSU) sah das anders.

Was war geschehen? Der Bauwerber, der einen Legenhennenstall samt Laufareal beantragt hatte, wurde von der Gemeinde gebeten, den geplanten Zaun rings um das Gelände nicht direkt auf der Grundstücksgrenze zu bauen, sondern um 50 Zentimeter nach innen gerückt (wir berichteten). Als es um die Erteilung einer Baugenehmigung ging, hatte sich der Hühnerzüchter in einem Gespräch mit Bürgermeister Schreiner vor Zeugen bereit erklärt, diesen Zaun etwas einzurücken. Damit billigte die Gemeinde auch den Antrag.

Die Verschiebung des Zauns war der Wunsch seiner Nachbarn, die ihre direkt angrenzenden Felder mit großen Maschinen zu bewirtschaften haben. Wenn nun der Zaun des Legenhennenbetriebs direkt auf dessen Grenze gebaut würde, hätten diese Landwirte Probleme, ihre Felder ganz zu nutzen. Auch die am Gelände vorbei führende enge Straße wäre durch einen Zaun direkt auf der Grenze beeinträchtigt.

Diese erste Einigung schien dem Bauwerber nicht mehr zu passen. Er ging zum Landratsamt und pochte dort auf sein Recht. Tatsächlich bescheinigte ihm nun das Amt, dass er bis zur Grenze seines Grundstücks bauen könne.

Die Behörde forderte daraufhin Bockhorns Verwaltung auf, sich mit dem Bauwerber zu einigen. Andernfalls würde das Landratsamt die Genehmigung erteilen. In einer längeren, hitzigen Diskussion war sich der Gemeinderat darin einig, auf keinen Fall nachzugeben und sprach sich mehrheitlich gegen ein solches Einvernehmen aus. Schreiner: „Der Bauwerber benötigt nach wie vor eine Genehmigung für den Zaun, von uns bekommt er die aber nicht.“