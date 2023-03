Die Kirchascher Feuerwehr-Jungspunde

Von: Friedbert Holz

Teilen

Für langjährige Treue zur Feuerwehr wurden geehrt (hinten, v. l.): Kreisbrandmeister Thomas Metz, Stefan Ernst (10 Jahre aktiver Dienst), Christian Strasser (25 Jahre), Thomas Obermaier (20), Markus Baumgartner (25), Vorsitzender Hubert Strasser und Kreisbrandrat Willi Vogl sowie (vorne, v. l.) Bürgermeister Lorenz Angermaier, Patrick Veigl (10), Georg Wernhardt (40), Michael Holub (20), Franz Mair, Martin Rauch, Maximilian Ernst, Manfred Schwinghammer (alle 40) und Kommandant Josef Vieregg. © Friedbert Holz

Jung und aktiv - das ist die Feuerwehr Kirchasch.

Kirchasch – Bevor sich Kreisbrandrat Willi Vogl im Mai in den Ruhestand verabschiedet, zollte er der Feuerwehr Kirchasch in deren Generalversammlung im Gasthaus Bauer großen Respekt: „Ihr seid eine außerordentlich lebendige und gut ausgebildete Mannschaft, mit einer sehr guten Jugendarbeit.“

Damit sprach er aus, was auch Kommandant Josef Vieregg im Detail dargelegt hatte, der von Vogl mit dem Landesfeuerwehr-Ehrenzeichen des Landesverbands ausgezeichnet wurde: „Ich bin nicht der Motor dieser tollen Truppe, wie manche mich bezeichnen. Ich befülle ihn aber mit dem nötigen Sprit“, gab sich Vieregg bescheiden.

Dabei zog er für seine Mannschaft, die aus 61 Aktiven, darunter acht Frauen, besteht, aber durchaus eine respektable Jahresbilanz für 2022. Denn die Feuerwehr hatte 40 Einsätze zu bewältigen, vor allem technische Hilfeleistungen. Sie war zu schweren Verkehrsunfällen unterwegs, musste Hochwasser- und Unwetterschäden beseitigen, ja sogar einen Toten aus einer Güllegrube bergen (wir berichteten). „Dabei“, so Vieregg, „waren im Durchschnitt pro Einsatz zehn Männer oder Frauen vor Ort, und so kamen immerhin 740 Einsatzstunden zusammen. Aber auch bei den 17 Übungen, zu denen sogar im Durchschnitt 15 Mitglieder erschienen, erreichten wir insgesamt 654 Stunden.“

Das alles werde mittlerweile auch in der Bevölkerung dankbar wahrgenommen. Vieregg dankte allen Arbeitgebern, die wochentags Feuerwehrleute von ihrer Arbeit bei Einsätzen freistellen.

Auch seien acht sogenannte Funkfahrten unternommen und viele verschiedene Lehrgänge besucht worden, „denn wir wollen auf einem möglichst aktuellen Stand der Ausbildung sein und bleiben“.

Auch Jugendwart Michael Holub war voll des Lobes für den Nachwuchs: „Unser Jugend-Werbetag war sehr erfolgreich, und so konnten wir immerhin sechs Jugendliche für unseren Dienst an der Gemeinschaft rekrutieren, die alle mit großer Begeisterung dabei sind.“ Sie wirken mit, das bisherige Durchschnittsalter der Aktiven weiterhin relativ niedrig zu halten: Es liegt momentan bei 33 Jahren. Insgesamt kamen zehn neue Mitglieder zur Wehr, drei verstarben im Jahr 2022.

Besonders hob Holub den gut besuchten Feuerwehrtag im Rahmen des Ferienprogramms hervor, bei dem alle vier Wehren der Gemeinde ihr Können demonstrierten (wir berichteten).

Die Feuerwehr, die nun 229 Mitglieder zählt, freut sich schon auf das neue Fahrzeug. Der Kauf wurde trotz einiger Diskussionen im Gemeinderat beschlossen. Es ersetzt den alten Mannschaftsbus und wird mehrere Funktionen erfüllen. Der Feuerwehrverein wird dabei zehn Prozent des Anschaffungspreises übernehmen. Jetzt, da der Förderbescheid des Freistaats dazu eingegangen ist, kann das Fahrzeug bestellt und vermutlich im frühen Sommer ausgeliefert werden.

Neben den reinen Einsatz-Aktivitäten soll aber, wie Vorsitzender Hubert Strasser betonte, auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. So ist wie im Vorjahr wieder ein Sommerfest geplant: Am 10. Juni will die Wehr mit der Bevölkerung feiern. Im Jahresprogramm stehen aber auch wieder einige Besuche, etwa wenn andere Wehren ihre Jubiläen begehen, wenn es Hochzeiten in den eigenen Reihen zu feiern oder aber auch Beerdigungen zu begleiten gilt.

Schließlich gab Kassier Nikolaus Widl einen kurzen Einblick in die Finanzen der Feuerwehr: Einnahmen in Höhe von rund 22 700 Euro standen Ausgaben von rund 15 000 Euro gegenüber, der Kassenstand beläuft sich auf rund 39 000 Euro. Für diese Kassenführung gab’s Lob der Revisoren Conny Hampel und Franz Ascher. Und schließlich folgten Auszeichnungen für langjährige Mitglieder.

Den vielen positiven Nachrichten fügte Bürgermeister Lorenz Angermaier noch den Dank der Gemeinde an: Er erwähnte dabei nicht nur die hohe Bereitschaft und Einsatzfähigkeit der Wehr, sondern auch ihre stets gute Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion Erding.