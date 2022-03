Giftmischender Großvater

Von: Friedbert Holz

„Juhu, wir bleiben!“, klatschen sich die Töchter Moni (Susi Greimel) und Vroni (Lisi Schollwöck) von Wurstfabrikant Franz Neuberger (Maxi Brielmair/am Tisch) ab, der es „urig“ findet. Anders Stiefmutter Lotte (Moni Brielmair/stehend, M.), die sofort nach dem Plumpsklo-Besuch wieder abreisen will. Außerdem im Bild (v. l. Knecht Martl (Simon Pirschlinger), Magd Lene (Sara Radlinger), Kräuter-Giftmischer Opa Bene (Marius Wirth) und Bäuerin Burgl (Melanie Schmid/r.). © Thomas Obermeier

Bei fünf Spielterminen hat sie rund 1000 Menschen zum Lachen gebracht, und zwar im Wirtshaussaal in Riedersheim: die Theatertruppe der Jungbauernschaft Altenerding mit ihrem Stück „Da Giftmischer“, einem Schwank in drei Akten von Wilfried Reinehr.

Riedersheim/Altenerding – Nach einem halben Jahr Proben, wie Vorstand Josef Fehlberger berichtete, haben elf junge Frauen und Männer die Zuschauer mit ihrer Spielkunst begeistert und für ein paar heitere Stunden gesorgt.

Das Bühnenbild zeigte, auf der gesamten Breite des Saals, das Wohnzimmer eines Bauernhofs. Hier lebt die verwitwete, sehr resolute Bäuerin Burgl (Melanie Schmid) zusammen mit Schwiegervater und Kräuterfan Opa Bene (Marius Wirth). Die beiden mögen sich nicht wirklich: Sie möchte ihn, „den Giftmischer“, am liebsten ins Altersheim verfrachten, um sein Zimmer dann an Urlauber zu vermieten. Er aber sträubt sich, entwirft exotische Mixturen, die ebensolche Wirkungen auslösen.

Und da ist auch noch das Gesinde: Etwa Magd Lene (Sara Radlinger), die sich immer wieder gegen die amourösen Bemühungen von Knecht Martl (Simon Pirschlinger) zur Wehr setzen muss. Tatsächlich trifft eines Tages Urlauber-Familie Neuberger aus München ein: Vater Franz, seines Zeichens erfolgreicher Wurstfabrikant (Maxi Brielmair), der alles „urig“ findet, ist mit der zweiten Frau Lotte (Moni Brielmair) sowie den Töchtern Moni (Susi Greimel) und Vroni (Lisi Schollwöck) angereist. Die Mädchen können ihre Stiefmutter überhaupt nicht ausstehen, sind dafür verliebt in die Nachbarsburschen Charly (Anton Meier) und Bobby (Vitus Pirschlinger). Ihr Vater jedoch mag die zwei, die in Punker-Style mit bunten Haaren und auf Motorrädern plötzlich in den Saal fahren, gar nicht – „was wollen denn die zwei Hamperer hier?“.

Es herrscht also ein buntes Chaos auf Burgls Hof – Knecht Martl wünscht sich eine Liebschaft mit Magd Lene, Frau Neuberger kann sich mit den primitiven Umständen am Hof gar nicht anfreunden und will abreisen. Und die beiden Mädels überlegen, wie sie den spießigen Vater doch noch für ihre Lover begeistern könnten.

Nur Opa Bene wittert eine Chance, mit seinen Kräuter-Mischungen die Geschicke in jeweils gewünschte Richtungen zu lenken. Also tüftelt er für Lotte Neuberger einen Beruhigungstrank aus, für Martl ein Potenzmittel und für die brave Lene ein Libido-Wässerchen. Doch es kommt, wie zu erwarten, zur Verwechslung in der Zuteilung der Mixturen, und so trinkt ausgerechnet die zugelaufene Landstreicherin Traudl (eine Meisterin der Gesichtsmimik: Bärbel Brielmair) den Liebesbeschleuniger. Prompt rückt sie Opa Bene auf die Pelle („I bin a weng gamsig“), der ihre Zuneigung geschickt nutzt, um das schlagfertige Frauenzimmer in seinem Sinn einzuspannen. Tatsächlich schafft sie es, nun im schicken Outfit, den Senior vor dem Altenheim zu retten.

Auch die Ehe der Neubergers scheint gekittet, denn Lotte findet plötzlich Gefallen an den Ferkeln auf dem Hof, „die normalerweise in meiner Wurst enden“, wie Gatte Franz ziemlich uncharmant kommentiert. Knecht und Magd finden ihre Liebe, und auch die Neuberger-Töchter fallen in die Arme ihrer Freunde. So gibt’s nach einem langen Abend nicht nur vier glückliche Paare auf der Bühne, sondern auch strahlende Gesichter im Saal – ein Spaß, der sich für Darsteller und Publikum gleichermaßen gelohnt hat.