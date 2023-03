Andrang beim Frauenfrühstück

Von: Friedbert Holz

Teilen

Aus einem reichhaltigen Büffet konnten die Damen beim Frauen-Frühstück in Bockhorn auswählen. © Friedbert Holz

Die Bockhorner Tradition gibt es seit zehn Jahren. Veranstalter war ieses Mal die Gemeindebücherei, sie stellte auch gleich ein paar Veranstaltungen vor.

Bockhorn – Fröhliches Stimmengewirr liegt in der Luft, an langen Tischreihen im Pfarrheim haben rund 60 Frauen jeden Alters Platz genommen. Während an einer Stirnseite die Bücherei eine Auswahl ihrer Leihlektüre aufgebaut hat, lädt vor der Bühne ein opulentes Büffet mit Köstlichkeiten ein: Es ist Zeit fürs Frauen-Frühstück, eine seit rund zehn Jahren gepflegte Tradition, die nach der Pandemie wieder besonders geschätzt wird.

„Unter der Prämisse des katholischen Pfarrbüros, das hier Hausherr ist, wechseln sich immer wieder die Gastgeber ab: Mal veranstaltet der Pfarrgemeinderat dieses Frühstück, oder auch die Nachbarschaftshilfe, mal der Gartenbauverein oder wir von der Gemeindebücherei“, erklärt Edeltraud Kaiser, Leiterin der lokalen Bibliothek und langjährige Gemeinderätin. Zusammen mit ihrem kleinen Team hat sie alles aufgebaut, Backwaren, Käse- und Wurstwaren besorgt. Dazu gibt’s Kaffee und andere Getränke. Brotaufstriche, Kuchen oder ein Obstsalat werden von den Gästen als willkommenes Mitbringsel eingebracht.

Bevor sich die Damen aus der Gemeinde an diesem reich gedeckten Tisch bedienen und dann beim gemütlichen Plausch austauschen, bekommt jede ein Gläschen Sekt zur Begrüßung, ein immer wieder gern gesehener Ritus. Einige von ihnen haben gerade ihre Kinder oder Enkel ins Kinderhaus nebenan gebracht und genießen nun eine gemütliche Zeit mit ihren Geschlechtsgenossinnen. „Aber auch Männer sind gerne willkommen“, lädt Kaiser ein, der Pfarrer selbst komme ab und zu auch vorbei. Dieses kulinarische Zusammenkommen wird durch Spenden finanziert, und so wies die Veranstalterin auch diesmal darauf hin, dass „die Bücherei-Sau gefüllt werden müsste“.

Einen genauen Veranstaltungsrhythmus für das Frauen-Frühstück gibt es nicht, aber ein paar Mal im Jahr findet es schon statt, nach Bekanntgabe im Gemeindeblatt. Selbstverständlich dient dieses Treffen nicht nur zum Austausch neuester Nachrichten von Tür zu Tür, hier erfahren die Damen der Gemeinde auch, was sonst so demnächst an Veranstaltungen ansteht. „Ende Mai veranstalten wir wieder unser Bilderbuch-Kino in der Schulaula“, wirbt Kaiser schon jetzt um Besucher. Und erst kürzlich gab’s sowohl ein Schafkopfturnier beim Markt, als auch ein Stella-Cadente-Konzert nachmittags in der Pfarrkirche.

Schließlich kommt sie noch auf eine spezielle Diskussionsrunde zu sprechen, in der Leserinnen und Leser der Bücherei regelmäßig über ein bestimmtes Buch reden. „Meistens gefällt uns aber das ausgesuchte Werk nicht und wir kritisieren es heftig“, gibt Kaiser einen Einblick in die Tonalität des Diskurses. Zuletzt wurde „Mr. Parnassus’ Heim für magisch Begabte“ untersucht.

Gespräche über Bücher