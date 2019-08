Zum 25. Mal ist der Sommerpfarrer da

Der Pfarrverband Bockhorn hat ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit 25 Jahren übernimmt Prof. Dr. Andrzej Kopiczko jedes Jahr zur Urlaubszeit für vier Wochen die Vertretung für den Seelsorger des Pfarrverbands.

Bockhorn – 1994 kam Kopiczko erstmals nach Bockhorn, berichtete Pfarradministratorin Sandra Bachmeier beim Jubiläumsgottesdienst. Damals, in einer Zeit ohne Handy und Internet, wusste in Bockhorn niemand genau, wann er ankommen würde. So stand er nun nach einer anstrengenden Fahrt über 1200 Kilometer aus seiner polnischen Heimat in einer für ihn neuen und fremden Umgebung, vor einem verschlossenen Pfarrhaus. Dieser erste Eindruck von seiner neuen Wirkungsstätte konnte Prof. Kopiczko aber nicht davon abhalten, seine seelsorgerischen Aufgaben zu erledigen. Dass er in Bockhorn gebraucht wurde, zeigte sich bereits eine halbe Stunde nach seiner Ankunft, als er zu seinem ersten Sterbefall gerufen wurde.

Durch seine freundliche und bescheidene Art hat sich Kopiczko viele Sympathien und Freundschaften erarbeitet. So dauert es nach seiner Ankunft zur Ferienzeit meist nicht lange, bis sich die Nachricht im Ort verbreitet: „Der Sommerpfarrer ist wieder da.“ Und meist sieht man ihn dann auch bald wieder, wie er mit dem Fahrrad den Landkreis erkundet. Wie Kopiczko erklärte, ist Bockhorn seine zweite Heimat geworden. Trotz aller Verpflichtungen – reguläre Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen – gelinge es ihm dort, sich von seiner Arbeit als Professor an der Universität in Olsztyn/Polen zu erholen.

Als Zeichen der Anerkennung überreichten ihm Pfarradministratorin Sandra Bachmeier und Mesnerin Marika Mesner einen Geschenkkorb. Zudem gab es vom Pfarrgemeinderat einen prall gefüllten Rucksack, der ihn zuhause an Bockhorn erinnern soll. Unter anderem im Rucksack: eine Flasche mit der Aufschrift „Wasser aus dem Bockhorner Dorfbrunnen“.

Auch Bürgermeister Hans Schreiner bedankte sich bei Kopiczko für seinen uneigennützigen Einsatz zum Wohle der Gläubigen im Pfarrverband. Zum Abschluss trug sich der Sommerpfarrer in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Der Jubiläumsgottesdienst wurde vom Liturgiekreis vorbereitet und gestaltet und vom Chor Rhythmix musikalisch umrahmt, der ebenfalls auf 25 Jahre zurückblicken kann. So lange gibt es ihn nun schon.

GERHARD LEMMERMEIER