Anonymer Spender bezahlt neue Salmannskirchener Orgel

Instrument bei Andacht eingeweiht – Profi-Hilfe dank eines Zufalls

Von Friedbert Holz schließen

Sankt Oswald in Salmannskirchen, eine der Filialkirchen im Pfarrverband Bockhorn, hat eine neue Orgel bekommen. Sie wurde im Rahmen einer Andacht von Pater Philipp Iwanowski am Feiertag der Heiligen Drei Könige eingeweiht, nachdem die Gemeinde dort lange mit einem Provisorium hatte leben müssen. Möglich geworden war das neue Instrument durch die großzügige Spende eines Gönners, der aber anonym bleiben möchte.

Salmannskirchen – „Wir feiern hier zweimal im Monat einen Gottesdienst, und schon seit längerem wünschen wir uns in Salmannskirchen in unserer schönen kleinen Kirche eine neue Orgel“, erklärt Elke Baumann, die seit vier Jahren das Mesner-Amt von ihrer Vorgängerin Emma Adlberger übernommen hat. Seither kümmert sich die 56-Jährige, die in Dorfen als Notarfachangestellte arbeitet, um fällige Arbeiten in dem barocken Gotteshaus. Und sie kam in Kontakt mit einem Spender, der sich bereit erklärte, für eine neue Orgel 10 000 Euro zu geben.

Ein Zufall wollte es, dass sie 2021 bei einem Requiem in der Pfarrkirche Bockhorn den ehemaligen Chordirektor Rudolf Pollmann aus Ismaning kennenlernte, der von 1977 bis 2013 diese Funktion hauptamtlich innegehabt hatte und für einen verstorbenen Verwandten aus Salmannskirchen an der Orgel spielte. Dadurch erfuhr Pollmann, Jahrgang 1951, auch von der Orgel-Misere dort und bemühte sich um professionelle Abhilfe.

Tatsächlich kaufte der Pfarrverband in Abstimmung mit Bockhorns Kirchenmusiker Anton Eibl, der künftig auch das neue Instrument bedienen wird, eine so genannte Digitalorgel bei einem Fachhändler in Aichstetten. Diese neue Orgel, die vom Kirchenraum aus aber nicht zu sehen ist, besitzt nun drei Manuale und 37 Register. Sie ist bereits Mitte November auf der linken Seite der Empore eingebaut worden.

Durch die moderne Digitaltechnik ist es möglich geworden, eine Variante der klassischen Kirchenorgel mit Pfeifen zu bauen. In den 1990er Jahren löste diese Form der Orgel vor allem in kleineren Kirchen weit größere und weit teurere analoge Orgeln ab. In den frühen Entwicklungsstadien boten digitale Kirchenorgeln klanglich zwar einen großen Fortschritt, ihre Klangqualität reichte damals aber noch nicht an traditionelle Pfeifenorgeln heran. Mittlerweile aber hat sich die digitale Technik weiterentwickelt, für Laien sind daher kaum Unterschiede zu hören.

Dabei kam der Pfarrverband auf die Idee, das neue Instrument den Kirchenbesuchern in der Gemeinde bei einem eigenen Termin vorzustellen und einzuweihen. Pollmann spielte unter anderem Orgelstücke des deutschen Kirchenmusikers Johann Sebastian Bach, aber auch von den englischen Komponisten John Stanley und Henry Smart.