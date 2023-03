Auch Landwirte haben Depressionen

Frisch gewählt: Die Bäuerliche Familienberatung hilft bei Konflikten in Landwirtsfamilien.

Die Bäuerliche Familienberatung hilft: Ein Sozialpädagoge hat in der Jahreshauptversammlung des VLF in Kirchasch das Konfliktpotenzial in Landwirtsfamilien beschrieben. Auch bei Landwirten gebe es Depressionen. Derweil hat der Verband einen neuen Vorsitzenden gewählt.

Kirchasch – Nach einer Amtsperiode von fünf Jahren hat Bernhard Karrer das Amt des Vorsitzenden im Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) abgegeben. In der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Gasthaus Bauer in Kirchasch begründete Karrer seine Entscheidung damit, dass es ihm nicht geglückt sei, mehr Mitglieder für die angebotenen Präsenzveranstaltungen zu gewinnen. „Die mangelnde Teilnahme schmerzt“, so der scheidende Vorstandschef.

Dafür verzeichne man beispielsweise bei Online-Veranstaltungen 180 Teilnehmer. „Vielleicht ist das der neue Weg“, meinte Karrer, der auch betonte, dass er sein Amt gerne gemacht habe.

Zu seinem Nachfolger wurde Robert Grimm aus Neufahrn bei Walpertskirchen gewählt, der Karrer für seine geleistete Arbeit dankte und ihm ein Geschenk überreichte. Sein Stellvertreter sind Josef Lohmeier aus Unterthalham in Taufkirchen und die dritte Vorsitzende Marianne Bachmaier aus Watzling bei Dorfen. Zur Vertreterin des Frauenvorstands wurde Anita Empl aus Emling in der Gemeinde Taufkirchen gewählt. Kassier ist erneut Martin Frank aus Stangel in St. Wolfgang. Dem VLF-Hauptausschuss gehören außerdem Marlene Mair (Riexing), Therese Eberl (Berglern), Monika Bauer (Haidvocking), Josef Angermaier jun. (Hainthal), Max Ernst jun. (Breitasch), Nikolaus Huber jun. (Hecken), Georg Brandl jun. (Wies bei Grüntegernbach), Andreas Müller (Geiering), Raphaela Lex (Emling), Caroline Brielmair (Grucking) und Thomas Neumeier (Berglern) an. Das Amt der Kassenprüfer übernahmen Bernhard Karrer und Bernhard Hartl.

Ungeteilte Aufmerksamkeit hatte Sozialpädagoge Peter Bartlechner von der Bäuerlichen Familienberatung mit seinem Vortrag „Jung und Alt auf dem Hof – Wie geht das zusammen?“ Fragen, wie eine geglückte Hofübergabe aussehen, wie jeder seinen Platz im Familien- und Berufsalltag auf einem Anwesen finden könne und eine gute Kommunikation gepflegt werde, waren nah an der Lebenswirklichkeit angesiedelt.

Bartlechner berichtete, dass 80 Prozent der Erstanrufenden Frauen seien. „Ich kann nicht mehr“ oder „So geht’s nicht weiter“ seien oft gehörte Sätze. Die Kombination von familiärem Zusammenleben und dem gemeinsamen Wirtschaften berge Konfliktpotenzial. Wichtig sei gegenseitige Wertschätzung, dass man miteinander rede und immer wieder das Gespräch suche. Oft seien „vermeintliche Kleinigkeiten“ der Zündstoff, beispielsweise, wenn die junge Bäuerin, die eingeheiratet habe, sich eine andere Balkonbepflanzung wünsche und ihr dann von der Schwiegermutter gesagt werde, dass sie das schon machen könne, die Blumen dann aber nicht mehr von ihr gegossen würden. Schwankende Aussagen, wer den Hof mal bekomme, würden „grob verunsichern“ und nicht selten zu Ärger zwischen den Geschwisterkindern führen.

Die Älteren sollten den Jungen Sicherheit und Klarheit vermitteln, so lautete Bartlechners Rat. Die junge Generation müsse den Freiraum haben, etwas auf dem Hof verändern zu dürfen und gleichzeitig dem geschaffenen Lebenswerk Respekt zollen. Und immer wieder sei es wichtig, sich füreinander Zeit zu nehmen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Bartlechner informierte, dass die Bäuerliche Familienberatung kostenlos sei und man relativ schnell einen Termin vereinbaren könne. Mit Blick auf Depressionen, die auch im landwirtschaftlichen Bereich ein großes Thema seien, ermutigte der Fachmann dazu, sich bei Bedarf Hilfe zu suchen. „Da gibt’s nichts zu schämen“, betonte der Sozialpädagoge.

