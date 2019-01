Auf einen Ratsch mit der Auer Lilli

Ein Grünbacher Original hat 90. Geburtstag gefeiert: Lilli Auer, die mit ihrem Lebensmittelladen aus dem Ort nicht wegzudenken ist. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht.

Grünbach – In Zeiten des Ladensterbens ist nicht nur bei Nostalgikern die Freude groß, wenn sie ein kleines Geschäft wie Lebensmittel Auer in Grünbach sehen. Dort, direkt an der B 388 an der Benno-Scharl-Straße 13, gibt es alles für den täglichen Bedarf: Kaffee, Salz, Zucker, Öl oder Mehl stehen dort liebevoll aneinander gereiht. Es gibt belegte Semmeln, Obst, Gemüse, Gebäck, Zigaretten, eine Theke für Wurst und Käse – und, und, und ... Sogar seine Pakete kann man hier abholen.

Das Besondere an diesem Kramerladen ist jedoch nicht er selbst oder der Fakt, dass es ihn trotz der Übermacht der großen Discounter noch gibt. Es ist vielmehr die Frau, die dort seit Jahrzehnten hinter dem Tresen steht und ihre Kunden stets mit einem sympathischen Lächeln auf den Lippen empfängt: Lidwina Auer, die alle nur die Auer Lilli nennen. Ans Aufhören denkt die bemerkenswert fitte Seniorin noch lange nicht – und das, obwohl sie gerade erst ihren 90. Geburtstag gefeiert hat.

Der Laden ist für das Grünbacher Urgestein eben eine Herzensangelegenheit. Das wird auch klar, als ein Kunde aus der Nachbarschaft zur Tür hereinschneit. „Griaßdi, Lilli“, sagt er wie viele andere Menschen an diesem Tag auch. Dann jedoch beklagt er sich, dass er am folgenden Tag wieder arbeiten müsse und die Bezahlung nicht gut sei. Die Auer Lilli kann da nur abwinken: „Ums Geld darf’s ned geh’“, sagt sie. „Deswegen steh’ i hier ned herin.“ Auer steckt ihre gesamte Rente in den Laden – „sonst hätte ich schon lang zusperren können“. Ihrem Kunden gibt sie mit auf den Weg: „Wennst nimma braucht wirst, is’ a ned schee.“

Die Auer Lilli wird auf jeden Fall gebraucht. Aus Grünbach sind sie und ihr Laden nicht wegzudenken. Viele Menschen kommen bei ihr tagein, tagaus auf dem Arbeitsweg vorbei. Auch Fernfahrer halten bei ihr. Und natürlich schauen zahlreiche Bürger aus der Nachbarschaft vorbei – und genießen dabei nicht zuletzt den Ratsch mit der Chefin. „Die Leute wollen reden. Wenn sie in den Supermarkt gehen, können sie das nicht tun“, meint Auer schmunzelnd. Die Zeitung verkauft sie zwar, lesen tut sie sie aber nicht – „die Leute erzählen mir ja alles.“

Wenn sie an die langsam aussterbenden Kramerläden denkt, sagt sie mit bedauernder Stimme: „Es rentiert sich nix mehr.“ Doch an ihrem Lebensmittelgeschäft wird sie weiter festhalten. Das liegt nicht zuletzt an der Geschichte, die die 90-Jährige mit dem Haus verbindet.

Ein Geschäft haben die Auers mindestens seit 1875 – das weiß die Auer Lilli sicher. Ihre Großeltern führten es damals. Dann deutet sie auf eine Anzeige im Erdinger Anzeiger von 1929 – ihrem Geburtsjahr –, die sie im Laden aufgehängt hat. Dort preist ihr Vater Anton Auer einen „Weihnachts-Verkauf“ für die „verehrte Anwohnerschaft von Grünbach und Umgebung“ zu einem „sehr niedrigen Angebot“ an. Beispielsweise gibt es Kleider, Blusen, Schürzen, Trikothemden, Wolle, aber auch „Back- und Kolonialwaren“.

Lilli Auers Vater war nicht nur Kaufmann und Schneidermeister. Er war auch Bürgermeister von Grünbach. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs traute er sich, ein weißes Bettlaken zu hissen – obwohl die SS befohlen hatte, Grünbach gegen die Alliierten bis zum Letzten zu verteidigen. Es dauerte nicht lange, schon stand ein Mann der Schutzstaffel vor der Tür und hielt Anton Auer einen Revolver vor die Nase. Da schlug er schnell die Türe zu, und eine bei den Auers beschäftigte Ukrainerin schob den Riegel vor. Hätte sie das nicht gemacht, ist sich die Auer Lilli sicher, wäre der SS-Mann schnell zurück im Haus gewesen und hätte ihren Vater erschossen. So konnte dieser aber in den Wald fliehen, sich dort drei Tage lang verstecken – und nach der Ankunft der Amerikaner letztlich nach Hause zurückkehren.

Während des Krieges absolvierte Auer die Handelsschule in München-Au und Bad Wörishofen. Über 40 Jahre lang war sie später Standesbeamtin und Kassenverwalterin, erst in Grünbach und danach in der Gemeinde Bockhorn. Im Laden der Eltern half sie abends fleißig mit, so wie es jetzt auch ihre Tochter Isolde gelegentlich macht, die nebenan wohnt. Im Ruhestand übernahm die Auer Lilli, die nie geheiratet hat, letztlich die Verantwortung für den Laden, der in seiner jetzigen Form seit 1957 besteht.

Sie wohnt auch in dem Gebäude, im ersten Stock gibt es ein Schlaf- und ein Wohnzimmer. Ein Ruhezimmer befindet sich auch im Erdgeschoss, mit Aquarium und Fernseher. Dort macht Lilli Auer nicht nur ihre Buchführung, sondern bittet auch ihre Kunden hinein, wenn sie sich etwa von der Durchreise kurz erholen und einen Kaffee genießen wollen.

Regelmäßig schaut Hermine Eisl aus der Nachbarschaft vorbei. Sie ist ein paar Monate älter als Auer und hilft ihr im Laden. Eisl ist noch immer in der Grünbacher Damengymnastik aktiv, betont Auer voller Bewunderung. Vor 52 Jahren, als die Gymnastik gegründet wurde, war Lilli Auer schon dabei. Stolz zeigt sie auf einen Bilderrahmen vom Jubiläum 2016, den ihr die Vereinskameraden nun zum Geburtstag geschenkt haben.

Zum Gratulieren sind neben Bürgermeister Hans Schreiner sowieso einige Vereinstreter vorbeigekommen. Kein Wunder: Einen Verein, in dem die Auer Lilli nicht dabei ist oder war, gibt es in Grünbach quasi nicht – egal, ob Fußballer, Gebirgstrachtler, Feuerwehrler, Verschönerungsverein oder Schützen.

Man merkt: Der Lilli wär’s auch ohne ihren Laden, in dem sie montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 18.30 Uhr und samstags bis 14 Uhr steht, nicht unbedingt langweilig. Einmal im Monat – am Herz-Maria-Sühnesamstag – fährt sie zum Beten mit dem Bus nach Marienfried bei Ulm.

Sie singt auch leidenschaftlich gerne. Die 90-Jährige deutet auf ein selbst gemachtes Plakat, das sie 2016 zur 1200-Jahr-Feier im Ort in ihrem Laden aufgehängt hat und das dort noch immer an der Tür klebt – und fängt an, mit sanfter Stimme das darauf Geschriebene zu singen: „Ich grüß dich, Bayerland, mein schönes Heimatland. Und dich, mein Dörflein, nett und klein, mein Grünbach, dich allein!“ Als sie fertig ist, hat die Auer Lilli wieder ihr sympathisches Lächeln auf den Lippen.

Es ist aber schnell wieder verschwunden, als sie darauf zu sprechen kommt, dass die alten Heimatlieder heutzutage quasi keiner mehr singen kann. „Kein Mensch lernt die mehr. Das ist eine Katastrophe“, findet sie.

Dann klingelt’s wieder, der nächste Kunde kommt zur Tür herein. Eine Wurstsemmel hätte er gern. Nur eine? Das erscheint der Auer Lilli dann doch etwas zu wenig, und sie packt ihm eine zweite mit ein. Verlangen tut sie dafür nichts. Dabei, sagt der Mann, müsse er doch noch den ganzen feinen Kuchen verdauen. Den hatte sie ihm am Vortag mitgegeben.

Das lässt die Lilli natürlich nicht als Ausrede gelten. Ihre Kunden sind König. Und diese hoffen natürlich, dass sie noch möglichst lange bei Lebensmittel Auer in Grünbach vorbeischauen können – auch auf einen Ratsch, versteht sich.