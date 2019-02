Unfall auf der B 388 bei Unterstrogn: Wer kennt den Verursacher?

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag bei Unterstrogn einen Unfall auf der B 388 beobachtet haben.

Unterstrogn - Wie die Erdinger Polizei mitteilt, war am Samstag gegen 14.15 Uhr ein Mann (47) aus dem Bereich Eggenfelden mit seinem silbernen Hyundai i30 auf der B 388 in Richtung Heimat unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang von Unterstrogn kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen, der aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des Eggenfeldeners geriet. Obwohl dieser noch nach rechts auf eine Wiese auswich, konnte er eine Kollision nicht verhindern. Der unbekannte Pkw touchierte mit seiner linken Front das linke Heck des Hyundai, wobei dieser so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand.

Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Bekannt ist lediglich, dass es sich um ein älteres Modell von Kleinwagen handelt. Das Fahrzeug war dunkel, es waren ungarische Kennzeichen angebracht. Die Form wird als auffallend eckig beschrieben. Wer Angaben dazu machen kann, erreicht die Polizei Erding unter Tel. (0 81 22) 96 8-0.